Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde Türk mühendislerin elde ettiği yetkinlik, ilk kez ihracata konu oldu. Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi (NÜTED), Akkuyu’nun birçok sürecinde edindiği tecrübeyi Macaristan’a taşıdı. Macaristan’da bulunan PAKS-II Nükleer Santral Projesi’nde imalat denetim hizmeti verecek olan NÜTED, Macar tarafıyla yeni sözleşmeler için de görüşmeleri sürdürüyor.

İSTANBUL (İGFA) - NÜTED, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilişkili kuruluşu olan Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından 2020 yılında kuruldu. Türkiye’nin nükleer alandaki ilk teknik destek şirketi olan NÜTED, nükleer alanda ihtiyaç duyulan her türlü teknik destek, analiz, danışmanlık, denetim, eğitim ve sertifikalandırma hizmetleri yürütüyor.

AKKUYU’DA GÖREV ALDI

NÜTED, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde de görev üstlenerek saha, inşaat, imalat ve işletmeye alma süreçlerinde denetim, gözetim, değerlendirme, eğitim ve mühendislik hizmetleri olmak üzere birçok alanda çalışmalar yapıyor.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Akkuyu’dan elde edilen kazanımları uluslararası geçerliliği olan sertifikalar ile güçlendiren NÜTED, Macaristan’da kurulumu devam eden PAKS-II Nükleer Santral Projesi ile bir sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında NÜTED, santrale imalat denetim hizmeti verecek.

Yeni Anlaşmalar Yolda

Macaristan’daki santral ile daha yüksek kapsamlı farklı hizmetlere yönelik görüşmeler de devam ediyor. Türkiye’nin nükleer alandaki ilk hizmet ihracı olan bu sözleşme, Türk mühendislerinin nükleer alanda sahip olduğu yetkinliği de gösteriyor.