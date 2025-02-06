Sanayi ve tarımsal üretimin güçlü olduğu, Türkiye’nin en güçlü Organize Sanayi Bölgelerine sahip Manisa, 2024 yılında 7,6 milyar dolarlık ihracata imza attı.MANİSA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı’nın Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat mevzuatına uyum sağlamaya yönelik hayata geçirdiği “Responsible Destek Programı”nı etkin bir şekilde kullanarak orta vadede ihracatını 10 milyar doların üzerine taşımayı hedefliyor.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlediği “Ege İş Dünyası Buluşmaları-Manisa Toplantısı”nda konuşan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Türkiye’de ihracatın 27 sektörde kayda alındığını, Manisa’nın 27 sektörde de güçlü bir şekilde temsil edildiğini, Manisa’nın sektörel zenginliğin çok güçlü olduğunu dile getirdi.

Manisa’nın ihracatında sanayi ürünleri önde gözükse de, Manisa tarım ürünleri üretimi ve ihracatında da çok güçlü bir kentimiz olduğunu paylaşan Girit, “Manisa, Türkiye’nin gıda ambarı konumunda. Sultani çekirdeksiz üzüm, sofralık zeytin, zeytinyağı, tütün, kanatlı eti, yumurta, bitkisel yağ, meyve sebze mamulleri sektörlerinde güçlü bir üretici ve ihracatçı olan Manisa, 2024 yılında 965 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatına imza attı. Manisa’da üretimi yapılan ihracatı başka şehirlerden yapılan tarım ürünlerini dikkate aldığımızda Manisa’nın tarım ürünleri ihracatının 1,5 milyar doları aştığını söyleyebiliriz” diye konuştu.

Manisa’nın Financial Times Dergisi tarafından 200 dünya kenti arasında 'Yatırım Yapılabilir En İdeal Kent' seçildiğini hatırlatan Başkan Girit şöyle devam etti: “Manisa, 33 tane AR-GE Merkezine sahip, işsizliğin en düşük olduğu 3 ilimizden biri. Maden ve enerji yönüyle de zengin bir ilimiz. Nikel, titanyum, zeolit madenleri rezervinde 1. İl olan Manisa, Jeotermal enerjide 2. İl, Rüzgâr enerjisinde 4. İl konumunda. Ulaşım kolaylığı, başarılı organize sanayi bölgeleri, enerji sorunu yaşamaması, İzmir Limanı’na demiryolu ile uygun maliyetli yük taşımacılığı, gıda sanayine uygun zengin ürün deseniyle üretim yapabildiği verimli toprakları, yetişmiş insan gücü, İzmir gibi büyük bir metropole yakınlığı gibi pek çok avantaja sahip olan Manisa, yabancı yatırımcı açısından da cazip bir noktada. Manisa günümüzde yabancı sermayeli şirket sayısında 9. İlimiz. Manisa’ya önümüzdeki süreçte yabancı sermayenin daha fazla yatırım yapacağına inanıyoruz. İzmir olarak Manisa’yı bu konuda yatırımlarımızın genişleme bölgesi olarak görüyoruz. Manisa’nın 3. Bölge teşvikli iller arasında olması da yatırım çekmesi için önemli bir artısı.”

FİRMALARIMIZIN SATIŞ HEDEFLERİNİN YÜZDE 40’I İHRACAT OLMALI

2025 yılında Dünya ekonomisinde gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde yüzde 1,8 büyüme tahmin edildiğinin altını çizen Başkan Girit, firmalara daha nitelikli ihracatçı olmaları ve firma satış hedeflerinin minimum yüzde 40 ihracat olması tavsiyesinde bulundu.

Manisa ile İzmir’in arasındaki güçlü bağlara karşın Manisa’nın ihracatının sadece yüzde 27’sinin Ege İhracatçı Birlikleri’nde temsil edildiğine dikkati çeken Girit, “Manisa’nın ihracatının yüzde 73’ünün Ege Bölgesi illeri dışında kayda alınıyor olması bizleri üzüyor. Manisalı ihracatçılarımızın devlet yardımları başta olmak her türlü süreçlerine büyük bir özveriyle destek veriyoruz. Manisa’nın ihracatının da en az yarısının Ege İhracatçı Birlikleri’nde kayda alınması için sizleri Ege İhracatçı Birlikleri’ne davet ediyoruz. EİB olarak Manisalı iş camiasına ihracat odaklı faaliyetlerinde destek sunmayı, güçlü bir ihracat ekosistemi oluşturmayı istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.