Bursa Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, tarımsal faaliyet gösteren kurumların birbiriyle uyumlu çalışmalar yürütmesi ve ortak projeler geliştirmesi amacıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2025-2029 Stratejik Plan çerçevesinde belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla tarımsal faaliyet gösteren kurumlara ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Sarsıcı, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar’ı makamında ziyaret etti. Kırsal kalkınmanın sağlanması için uygulayıcı kamu idarelerinin güçlü bir eşgüdüm, koordinasyon ve iş birliği içerisinde olması gerektiğini söyleyen Sarsıcı, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey, kırsaldaki refah seviyesinin yükseltilmesine, çiftçinin desteklenmesine büyük önem veriyor. Bu doğrultuda da üreticilerimize ciddi katkılar sunuyoruz. 2025-2029 Stratejik Plan çalışmaları kapsamında bitkisel üretim, hayvan yetiştiriciliği, tarımsal teknoloji, tarımsal eğitim, Bursa coğrafi işaretli ürün projeleri ile kooperatif başlıklarında projeler geliştiriyoruz. Bunların yanında kurumların birbiriyle uyumlu çalışması, kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması da önem taşıyor. Bu amaçla bizler de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunduk. Toplantıda, her iki kurum personelinden oluşacak ortak çalışma ekibi kurulmasına karar verildi” dedi.