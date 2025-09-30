Meteoroloji'ye göre bugün Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar, Doğu Karadeniz, Hatay ve Osmaniye'de şiddetli olabileceği, hava sıcaklıklarının ise kuzey, iç ve batıda mevsim normallerinin altında olacağı kaydedildi. Rüzgar ise kuzeyli yönlü esecek.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Eylül ayının son gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan tahminlere göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin edildi.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklenirken, hava sıcaklığının, yurdun kuzey iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Meteorolojik uyarılar ise özellikle yerel kuvvetli yağışların beklendiği Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yaşayanlar için geldi. Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.