Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Musıki Eğitim Vakfının organizasyonuyla Rami Kütüphanesinde sanatseverlere unutulmaz bir konser deneyimi yaşatıldı. “Kışlada Kültür Yolculuğu” başlıklı konser, vakfın başkanı ve değerli sanatçı Fikret Erkaya’nın ev sahipliğinde ücretsiz olarak gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Programda hanendeler Derya Özer Bildir, İrem Şamlı Seymenoğlu, Rabia Saklı, Sait Berker Seymenoğlu ve Murat Avşar sahne alırken; kanunda Tuncay Tuncay, tanburda Özata Ayan, neyde Muhammed Ceylan, ritimde Mevlüt Gökhan Başın ve Oktay Özerden, çelloda Emre Elifoğlu ve kemençede İremnur Yaşar eşlik etti. Gecenin sunuculuğunu ise İbrahim Bildir üstlendi.

18. yüzyıldan günümüze uzanan seçkin eserlerin seslendirildiği konser, güçlü yorumlar ve zengin repertuvarıyla izleyicilere adeta bir zaman yolculuğu yaşattı. Rami Kütüphanesinin tarihi atmosferinde gerçekleşen bu özel etkinlik, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Musıki Eğitim Vakfı, kurulduğu günden bu yana Türk musikisinin zengin mirasını geleceğe taşımayı, genç sanatçılara alan açmayı ve toplumun her kesimini kültürle buluşturmayı misyon ediniyor. Vakıf, düzenlediği konserler, atölyeler ve eğitim programlarıyla geleneksel müziği çağdaş bir yaklaşımla yaşatmaya devam ediyor.