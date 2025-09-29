Ege’de Ufuk Ocak Rüzgarı Esti

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başkan Adayı Ufuk Ocak, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği İzmir’de sektör temsilcilerinden tam destek aldı.İZMİR (İGFA) - Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başkan Adayı Ufuk Ocak, ev tekstilinde “Senden İhracatçı Olur” mottosuyla ihracat seferberliği başlatacaklarını belirterek, “Henüz ihracat yapmamış firmalarımızın bu yolculuğa güvenle çıkabilmeleri için ilk adımlarında onlara rehberlik edeceğiz. Mikro ihracat alanında da sektöre yeni fırsatlar sunacak önemli anlaşmalar hazırlıyoruz.” dedi.

İzmir Ticaret Odası Teras Restoran’daki Ev Tekstili Birlik Platformu İzmir Buluşması’na Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve KFA Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Üyesi Fatih Güven, TETSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, çalışma grupları temsilcileri ve İzmir’deki TETSİAD Üyeleri katıldı.

“Tüm Türkiye’yi Dolaşıyoruz”

TETSİAD Başkan Adayı Ufuk Ocak, İzmir’de yaptığı konuşmada sektöre ve derneğe katkı sunmak için yola çıktığını belirterek önemli mesajlar verdi. Ocak toplantıya katılan İzmirli üyelere teşekkür etti. “Derneğe ve mesleğe sahip çıktığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu güzel buluşmada büyük emekleri olan İzmir’deki çalışma grubumuza ayrıca şükranlarımı sunuyorum.” diyen Ocak, seçim çalışmaları kapsamında tüm Türkiye’yi dolaştıklarını belirtti. Ocak, “Yönetim kurulu kararıyla aday gösterildikten sonra çalışmalarımıza başladık. Tüm Türkiye’de ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı birlikleri, sivil toplum kuruluşları ve üyelerimiz ile bir araya geliyor, desteklerini alıyoruz. İstanbul, Ankara, Bursa, Denizli, Uşak ve son olarak İzmir’e geldik. Önümüzdeki günlerde Gaziantep ve Kayseri ziyaretlerimiz olacak. 8 Ekim’de İstanbul’da büyük buluşmamız var, hepinizi davet ediyorum.” dedi.

“Sektöre 6,3 milyon doları geri kazandırdık”

Ocak, yönetim olarak bugüne kadar yaptıkları çalışmaları da anlattı. TETSİAD’ın fuar organizatör şirketi konusunda büyük sorunlar yaşadığını belirten Ocak, “Derneğimiz geçmişte çok sorunlu bir şirketle karşı karşıyaydı. Fuarımızı bu şirketten kurtardık ve KFA Fuarcılık ile yönetimi tamamen bize ait olan HOMETEX’i sektörümüze kazandırdık. Fuar iptali nedeniyle oluşan 6 milyon 300 bin dolarlık ücreti 4 yıl içinde firmalarımıza iade ettik. HOMETEX’in tanıtım çalışmalarını farklı bir boyuta taşıdık. Almanya’da, İtalya’da birçok yerde reklam çalışmaları yapıyoruz. Diğer yandan dernek binamızı da tamamlayarak üyelerimizin hizmetine sunduk.” dedi.

“Teşvikler 4 katına çıktı”

Ocak, HOMETEX fuarı ve devlet desteklerine ilişkin bilgiler de verdi: Ocak, “HOMETEX için alınan devlet teşviği 300 bin TL’ydi. Girişimlerimiz sonucunda 2026’da bu rakam 1 milyon 300 bin TL’ye yükseliyor. Bu artış fuara katılacak üyelerimize büyük moral olacak.” dedi. Üyelere finansal açıdan destek sağlamak üzere kargo anlaşmaları yaptıklarını ve 250 milyon TL’ye varan destek sağladıklarını belirten Ocak, sanal POS için bankalarla görüştüklerini ayrıca petrol şirketleri ve otel zincirleriyle üyelere özel indirim anlaşmaları yaptıklarını ifade etti.

“Türkiye’de kontrat fuarı düzenleyeceğiz”

Ev tekstili sektöründe 40 yıllık birikimi olduğunu vurgulayan Ocak, “Yeni dönemde ülkemizde kontrat fuarı düzenleyeceğiz. İnşaat, mobilya, tekstil gibi alanlarda önemli tecrübemiz var. Türkiye’deki turizm tesisleri, iş merkezleri, bankalar ve hastaneleri bizler yapacağız. Burada artık teknik bazı şartnameler var. Yanmaz kumaş gibi teknik standartları karşılayacak ürünlerin sağlanması gerekiyor. Bunun için de Bursa’da faaliyet gösteren ve uluslararası akreditasyona sahip BUTEKOM ile iş birliği yapacağız. Buradaki tanıtımları güçlendirecek, üyelere indirim sağlayacağız.” dedi.

“Hedefte Suudi Arabistan, Ortadoğu ve ABD Var”

Fuarlarda hedef pazar stratejilerine de değinen Ocak, “HOMETEX markası altında milli katılımlar düzenleyeceğiz. Birçok fuar gerçekleştirdik, şimdi daha hedef odaklı çalışmalar yapacağız. Suudi Arabistan, Ortadoğu ve ABD ana pazarlarımız olacak. Hep birlikte bu pazarlara yöneleceğiz.” diye konuştu.

“İrtibat ofisleri ve destek tanıtım birimi kuracağız”

Sektörde iletişim ağını güçlendireceklerini vurgulayan Ocak, “Ankara, Denizli, Bursa ve İzmir’de TETSİAD irtibat ofisleri kuracağız. Anadolu’yu bu sayede ticaretin ve derneğimizin merkezi İstanbul’a taşıyacağız. Diğer taraftan sektör olarak devlet desteklerini takip etmekte zorlanıyoruz, bu konuda da özel bir birim kuracağız.” dedi

“Herkes ihracat yapacak”

“Senden ihracatçı olur” sloganıyla mikro ihracata odaklanacaklarını söyleyen Ocak, “İstanbul, Denizli, Bursa ve diğer şehirlerden dünyanın her yerine ihracat yapacağız. Herkes ihracatçı olabilecek. Gençlere ve kadınlara destek vereceğiz. E-ticaret faaliyetlerini ileriye taşıyacağız. İzmir’de kurulması hedeflenen sınır ötesi e-ticaret serbest bölgesinden de yararlanacağız. Ticaret odasındaki dostlarımızla iş birliği yapacağız” diye konuştu.

Gençlere ve kadınlara verdikleri önemi de vurgulayan Ocak, komisyon yapılarıyla daha çok genç ve kadını yönetim süreçlerine dahil edeceklerini açıkladı.

“Sektörün Ufkunu Açacak”

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ufuk Ocak için destek mesajı verdi. Eskinazi, “Ufuk Ocak’ın sektöre çok büyük emekleri oldu. 40 yıllık bir deneyime sahip. Kendisini önceki seçimlerden tanıyorum, söylediğini yapan bir arkadaşımız. Sektöre hayırlı olsun. Adı gibi sektörün ufkunu açacaktır. UR-GE projelerinde ve ihracatı artıracak çalışmalarda da iş birliklerimiz olacak. Kendisine başarılar diliyorum” dedi.

İzmir Ufuk Ocak’ı Muhteşem Karşıladı

EBSO Meclis Üyesi ve TETSİAD Denetim Kurulu Üyesi Fatih Güven de buluşmada yaptığı konuşmada Ocak’ın sektöre önemli katkılar sunacağına inandıklarını belirtti. Güven, “Üyelerimizle çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Ufuk Ocak, dernekte uzun yıllar görev yapmış, sivil toplum ve iş dünyasında büyük tecrübeye sahip bir isim. Seçilmesini ve başarılı olmasını istiyoruz, bilgilerinden faydalanmayı hedefliyoruz. Derneğimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Çok güzel projelerimiz var. İzmir bugün başkanları, sivil toplum kuruluşları ve firmalarıyla birlikte Ufuk Bey’i kucakladı. Güzel paylaşımlar oldu, bu akşam da bu buluşmayla bunu pekiştiriyoruz” diye konuştu.

“Sektöre Yeni Bir Soluk Gelecek”

TETSİAD Üyesi Gül Güler, sektörün yeni projelere ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, “31 yıldır sektörde faaliyet gösteriyorum. Çok güzel projeler hazırlandı. Umarım sektöre yeni bir soluk ve yeni bir ses gelir. Projeleri inceledim ve hayata geçmesi için Ufuk Bey’i destekliyoruz” dedi.

“Yurt Dışı Fuarlar ve Tanıtım Yönünde Önemli Projeler Var”

Katılımcılardan Cesim Önerge de destek mesajını şu sözlerle dile getirdi: “Ufuk Bey’i destekliyoruz. Kendisi iyi bir insan ve bu görevde başarılı olacağına inanıyoruz. Dünya ile ilgili çalışmalar yapmadan, sadece yurt içi pazarla yetinmemiz mümkün değil. Yurt dışı fuarları ve tanıtımla ilgili çok başarılı projeleri var. Bunları Ufuk Bey’in en büyük başarısı olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

Ege’de Ufuk Ocak Rüzgarı Esti

İzmir programı öncesinde Denizli ve Uşak’ta TETSİAD üyelerini ziyaret eden Ocak, İzmir’de ise ilk olarak İzmir Ticaret Odası’nda Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Ocak ardından Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ile görüştü. İzmir’de üye ziyaretleri de gerçekleştiren Ocak, Ege’den tam destek aldı.