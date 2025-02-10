Artvin’de uzun süredir yürütülen çalışmaların ardından Artvin Ticaret Borsası resmen kuruldu. Türkiye’de 36 yıl sonra kurulan İl Ticaret Borsası olan Artvin, ülke genelinde kurulan 114’üncü borsa olarak kayıtlara girdi.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin'deki ticari faaliyetleri desteklemek ve ekonomik gelişimi teşvik etmek amacıyla kurulan Artvin Ticaret Borsası, iş dünyası için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Borsanın ilk meclis üyesi seçimi Artvin TSO toplantı salonunda yapıldı. Seçime tek listeyle giren dönemin Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek'in listesi, kullanılan 74 oyun tamamını alarak meclisi oluşturdu. Seçimde meclis asil ve yedek üyeleri belirlendi.

Artvin Ticaret Borsası’nın kurulması, özellikle tarım, ticaret ve sanayi alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin daha etkin bir yapıya kavuşmasını sağlayacak.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, borsanın kuruluş sürecinde yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı. Özellikle Artvin Milletvekilleri Faruk Çelik ve Uğur Bayraktutan’a ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrail Kışla’ya ayrıca teşekkür eden Başkan Kurt, "Bürokratik işlemlerin tamamını büyük bir özveriyle yürüttüler ve bunu herhangi bir maddi veya manevi karşılık beklemeden yaptılar. Seçim sürecine katılım oranı yaklaşık yüzde 78 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşti. Bu da Artvin iş dünyasının, ticaret borsasına ne kadar önem verdiğini ve bu yapıya sahip çıktığını gösteriyor. Yarın ilgili makamlarla yapılacak görüşmelerde bu yüksek katılımın, borsanın gücünü ve ciddiyetini ortaya koyacağına inanıyorum" dedi.

Borsanın temel işlevlerinden biri, Artvin’de üretilen ürünlerin önce ülke, ardından dünya pazarlarına ulaşmasını sağlamak olacağını ifade eden Kurt, kereste, balık, tarımsal ve hayvansal ürünler, çay ve diğer yerel üretimler artık ticaret borsası güvencesiyle pazarlanacağını söyledi.

Artvin Ticaret Borsası’nın başkan adayı olan Osman Akyürek ise, seçim sonuçları ardından yaptığı konuşmada, yıllardır emek veren, destek sunan ve taşın altına elini koyan herkese şükranlarını sundu. Artvin iş dünyasının birlik olup bu adımı atmasının bölge ekonomisi için tarihi bir adım olduğunu ifade eden Akyürek, "Bizler, sadece tüccarlar için değil, üreticiler, ihracatçılar ve Artvin’in geleceği için bu görevi üstlendik. Artvin Ticaret Borsası, yalnızca alım satım yapılan bir yer olmayacak. Aynı zamanda şehrimizin ticaret dokusunu daha da güçlendiren, iş insanlarının önünü açan bir kurum haline gelecek. Bundan sonra ilimizde 4 Ticaret Odası ve 1 Ticaret Borsası olarak daha büyük bir yapı oluşturacağız. Artvin’i ekonomik anlamda daha güçlü bir konuma getirmek, ticaret yapan herkesin daha avantajlı bir ortamda faaliyet göstermesini sağlamak en büyük hedefimiz olacaktır. Önümüzde çok iş var. Borsamızın altyapısını güçlendirmek, uluslararası bağlantılarımızı artırmak ve üyelerimizin her anlamda daha güçlü hale gelmesini sağlamak için var gücümüzle çalışacağız. Allah hepimizi mahcup etmesin, işlerimizi hayırlı ve bereketli kılsın" diye konuştu.