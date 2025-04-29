Türkiye, 2024/25 sezonunda 475 bin ton zeytinyağı rekoltesiyle dünya ikincisi oldu. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB), bu tarihi rekolteyi katma değere dönüştürmek için ABD, Çin, Japonya, Kanada gibi uzak pazarlara odaklandı.İZMİR (İGFA) - Türkiye, 2024/25 sezonunda 475 bin tonluk zeytinyağı rekoltesiyle dünya ikincisi konumuna yerleşti. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Başkanı Emre Uygun, bu rekolteyi katma değerli ihracata çevirmek için Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Pazarlar Stratejisi doğrultusunda uluslararası tanıtım faaliyetlerini artırdıklarını belirtti. Uygun, Avustralya, ABD, Japonya ve Çin’deki fuarlarla sektörel ticaret heyetlerinde Türk zeytin ve zeytinyağını tanıttıklarını, 2025’te Kanada ve Çin’de yeni organizasyonlar planladıklarını açıkladı.

DÖKME İHRACAT YASAĞI ZORLADI

Uygun, 2023/24 sezonunda dökme zeytinyağı ihracat yasağı nedeniyle zor bir dönem geçirdiklerini ifade etti. Zeytinyağı ihracatı miktar bazında yüzde 52 azalarak 70 bin tona, tutar bazında yüzde 29 düşüşle 506 milyon dolara geriledi. Ancak ortalama ihracat fiyatı yüzde 48 artarak 7,16 dolara yükseldi ve ihracatın yüzde 80’i ambalajlı gerçekleşti.

Sofralık zeytin ihracatı ise 2023/24 sezonunda miktar bazında yüzde 22 azalsa da tutar bazında yüzde14 artarak 210 milyon dolara ulaştı. Siyah zeytin ihracatı yüzde 18 artışla 162 milyon dolar, yeşil zeytin ihracatı yüzde 2 yükselerek 47 milyon dolar gelir getirdi. Uygun, zeytin ve zeytinyağı ihracatında 1 milyar dolar hedeflediklerini vurguladı.

EZZİB’in 2024 mali genel kurulunda “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde 26 firma, ambalajlı ve katma değerli zeytin-zeytinyağı ihracatı kategorilerinde ödüllendirildi. Ayrıca, “OLIVEtoLIVE: Zeytinin Bereketinden Hayata 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması”nda Hava Fotoğrafı Kategorisi’nde Muhammet Diler, Genel Kategoride Esengül Alıcı birincilik kazandı. Yarışmada 6 mansiyon ve 20 sergilenmeye değer eser ödüllendirildi.