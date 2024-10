Dünyanın en prestijli yayınlarından biri olan Financial Times (FT) her yıl tüm dünyada “Executive MBA” (EMBA) programlarını değerlendiriyor. FT’nin bu yılki sıralamasında Türkiye’den yer alan tek okul, Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü oldu.İSTANBUL (İGFA) - Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, yöneticilere sunduğu “Executive MBA” (EMBA) yüksek lisans programıyla bu yıl Financial Times’ın (FT) tüm dünyadaki en iyi 100 Executive MBA programı sıralamasında Türkiye’den yer alan tek okul oldu. İlk 100’deki sıralamasında ortalamanın üzerinde puan alan Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, bu yıl 44. sıraya yerleşerek, 11 yıldır Türkiye birinciliğini koruyor.

Financial Times sıralamasında 17 kriter dikkate alınıyor. Bu kriterler, mezunların kariyerlerindeki ilerleme, okul mezun ağının etkinliği, mezun olunduktan sonraki maaş artış oranları, öğretim üyeleri arasındaki cinsiyet dağılımının yanı sıra programın uluslararası denkliği ve öğretim üyelerinin saygın FT yayınlarında yer alan akademik çalışmalarının miktarı gibi unsurlarda yapılan değerlendirmelerle belirleniyor.

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, Financial Times’ın, kadın öğretim üyesi kategorisinde yüzde 49 ile en yüksek orana sahip okullardan biri olarak gösterildi.

Koç Üniversitesi EMBA programı mezunların kariyerlerinde gerçekleşen sıçramaları ölçmek için yapılan maaş artış oranı değerlendirmelerinde de büyük bir başarı yakaladı. Financial Times’ın en önemli kriterlerinden biri olan bu değerlendirmede Koç Üniversitesi EMBA mezunlarının kariyerlerinde yükselmeleri ile son üç yılda %81’lik maaş artışı elde ettiği ve okulun bu kategoride dünyada ilk 20’de yer aldığı saptandı.