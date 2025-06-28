İzmir'de Bornova Belediyesi, tarımsal verimliliği artırmak için düzenlediği eğitimlere devam ediyor. Prof. Dr. Ali Ünal’ın verdiği “Meyvecilikte Doğru Bilinen Yanlışlar” eğitimi, üreticilere sulama, gübreleme ve budama gibi konularda rehber oldu. Eğitim serisi, 4 Temmuz’da “Zeytin Yetiştiriciliği” ile sürecek.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, üreticilerin bilgi birikimini güçlendirmek ve tarımsal üretimde kaliteyi artırmak amacıyla Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Bahçe Bitkileri Derneği iş birliğiyle “Meyvecilikte Doğru Bilinen Yanlışlar” başlıklı bir eğitim düzenledi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Ünal tarafından verilen eğitim, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleşti.

MEYVECİLİKTE HATALAR VE DOĞRU UYGULAMALAR

Eğitimde, meyvecilikte sık yapılan hatalar ve doğru yöntemler detaylı bir şekilde ele alındı. Prof. Dr. Ünal, bahçe tesisi, sulama, gübreleme, budama ve toprak işleme gibi konularda yanlış uygulamaların verim ve kaliteye olumsuz etkilerini örneklerle anlattı. Katılımcıların sorularıyla interaktif bir şekilde ilerleyen eğitim, üreticilere pratik bilgiler sundu.

BAŞKAN EŞKİ: “ÜRETİCİLERİMİZE BİLİMSEL DESTEK SUNUYORUZ”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tarımsal üretimin hem kırsal kalkınma hem de gıda güvenliği açısından kritik olduğunu vurguladı: “Üreticilerimizin doğru bilgiye ulaşması ve bilimsel yöntemleri uygulaması için eğitimlerimiz sürecek. Bornova Belediyesi olarak, yerel üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ YOLDA

Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün organize ettiği Üreticiyi ve Tüketiciyi Bilgilendirme Eğitimleri, 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 10.00’da Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde “Zeytin Yetiştiriciliği” başlıklı eğitimle devam edecek.