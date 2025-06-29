İzmit Belediyesi, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde şehitler ve tüm ölmüşlerimiz için Fevziye Camii’nde mevlit okuttuKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla ünlü Bestekâr Amir Ateş ve ekibi tarafından Fevziye Camii’nde mevlit programı yapıldı.

Mevlit programına Bestekâr Amir Ateş ve mevlidhanlar Çamlıca Camii İmam Hatibi Yunus Balcıoğlu, Mehmet Kemiksiz, Beylerbeyi Camii İmam Hatibi Ramazan Kutlu ile Kadir Konya katıldı.

Fevziye Camii’nde yapılan mevlit programında şehitler ve tüm ölmüşlerimiz için dualar edildi.

Daha sonra cami önünde vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.