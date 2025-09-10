Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz ile yaptığı görüşmede, 2024’te 3 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacminin 2025’te 3,5 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı. Türk firmaları, Portekiz’in 75 milyar dolarlık altyapı yatırımlarında aktif rol alacak.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre, görüşmede Türkiye-Portekiz ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi ve ticaret hacminin artırılması konuları ele alındı.

2024’te 3 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacminin, 2025’te 3,5 milyar dolara yükseltilmesi hedefi ortaya kondu.