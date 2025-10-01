Türkiye Briç Federasyonu tarafından düzenlenen “Türkiye Açık Dörtlü Takımlar Şampiyonası” Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 31 Ocak – 8 Şubat 2026 tarihleri arasında Denizli (EGS) Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.DENİZLİ (İGFA) - Türkiye’nin briç alanındaki en prestijli organizasyonlarından biri olan Türkiye Açık Dörtlü Takımlar Şampiyonası, Denizli’de hem sporcular hem de briç severler için unutulmaz bir buluşma olacak.

Türkiye Briç Federasyonu tarafından düzenlenen ve geçtiğimiz döneme kadar “Türkiye Kış Dörtlü Takımlar Şampiyonası” adıyla bilinen ulusal briç şampiyonası, 2026 yılından itibaren yeni formatıyla ilk kez Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde “Türkiye Açık Dörtlü Takımlar Şampiyonası” olarak oynanacak.

Yeni düzenlemelerle birlikte, önceki yıllarda uygulanan “il dörtlülerine katılmış olma” ön koşulu kaldırıldı. Ayrıca illerden katılacak takımlar için kota sınırlaması da bulunmuyor. Bu kapsamda, illerdeki “İl Dörtlüleri” organizasyonları ise TBF İl Temsilcileri ve İl Tertip Kurulları tarafından bağımsız olarak sürdürülecek.

“ŞAMPİYONAYA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık bin sporcuyu şehrimizde ağırlayacak olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Ülkemizin en önemli briç organizasyonlarından birine Denizli olarak ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Sporun ve kültürün her alanında Denizli’yi öne çıkaracak organizasyonlara desteğimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.