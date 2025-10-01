Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, eğlenceli, komik ve sürükleyici bir hikâyeyi konu alan, Alman oyun yazarı Curt Flatow’un “Kendime Kıyamam” adlı oyununu sahnelemek üzere provalara başladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - 2025 – 2026 Tiyatro sezonunda repertuvarına yeni bir komedi oyunu dâhil etmeye karar veren Şehir Tiyatroları, Hale Küntay’ın Türkçemize kazandırdığı ve yönetmenliğini usta rejisör Murat Atak’ın üstlendiği “Kendime Kıyamam” adlı komedi oyununu seyirci ile buluşturacak. Oyunun dekor tasarımını Cenk Oral, kostüm tasarımını Tülay Kale, ışık tasarımını ise Soner Erdoğmuş gerçekleştiriyor.

Oyun; evlilik karşıtı bir nikâh memurunun, ailesi ile yaşadığı, sürprizlerle dolu bir hikâyeyi mizahi bir dille anlatıyor. Kadın erkek ilişkileri, evlilik ve özel hayatların karmaşıklığını konu alan eğlenceli oyun, izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşatacak.

rovaları devam eden “Kendime kıyamam” Kasım ayı içerisinde ilk gösterimini gerçekleştirecek ve sezon boyunca Şehir Tiyatroları’nda sahnelenmeye devam edecek.