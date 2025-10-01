Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi (MABESEM) tarafından düzenlenen kurslar için 2025-2026 Eğitim-Öğretim dönemi kayıtları başladı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde hizmet veren MABESEM’in ücretsiz sanat ve mesleki eğitimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların kimlik fotokopileri ile başvurmaları yeterli oluyor.

Başvurular ve kurslar, Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağında yer alan Sanat Merkezinde gerçekleştiriliyor. MABESEM kursları kapsamında 2025-2026 Eğitim-Öğretim döneminde el sanatlarından enstrüman kurslarına kadar 37 branşta 72 kurs düzenleniyor.

48 usta öğreticinin görev aldığı 37 branş; Bağlama, Ahşap Boyama, Ahşap Oyma, Ahşap yakma, İznik Çini, Sepet Örme, Grafik Tasarım, Seramik, Yağlı Boya Resim, Ebru, Özgün Baskı Resim, Çömlek Yapımı, Sabun Yapımı, Mum Oyma, Bağlama Yapımı, Hüsn-ü Hat, Tezhip, Tespih, Kağıt Rölyef, Resim Hazırlık, Çocuk Resim, Özel Gereksinimli Çocuk Resim, Kaligrafi, Kara Kalem Resim, Kil Şekillendirme, Tiyatro, Drama, Çocuk Drama, Diksiyon, Deri Yapımı, Keman, Ud, Gitar, Yan Flüt, Ney, Darbuka ve Piyano olarak açıklandı.

Kursiyer adaylarının eğitimi verilen branşlarla ilgili detaylı bilgiyi MABESEM Öğrenci İşleri biriminden edinebilecekleri belirtildi.

Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde düzenlenen kursların dönem sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika da veriliyor.