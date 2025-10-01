SIBUR, 26 Eylül tarihinde İstanbul'da yerli ve yabancı iş ortakları için düzenlediği müşteri etkinliğinin karbon ayak izini telafi etti. Etkinlik, uluslararası doğrulayıcıdan aldığı belgeyle Karbon Nötr statüsü kazandı. Etkinliğin karbon ayak izi, 45 ton CO2-eşdeğeri, yani 45 karbon birimi olarak hesaplandı.Media OutReachNewswire / MOSKOVA, RUSYA (İGFA) - Karbon ayak izi, "ZapSibNeftehim" üretim tesisinde hayata geçirilen uluslararası iklim projesi kapsamında SIBUR'un elde ettiği karbon birimleriyle telafi edildi.

Etkinliğin karbon nötrlüğüne ilişkin beyanın bağımsız doğrulaması, çevre ve iklim koruması alanında değerlendirme, belgelendirme ve doğrulama konusunda uzmanlaşmış uluslararası bir şirket olan «TÜV AUSTRİA Standards&Compliance» tarafından gerçekleştirildi.

Değerlendirme kriteri olarak ISO 14021:2016/Amd 1:2021 standardı esas alındı.

TÜV AUSTRIA Standartlar ve Uygunluk şirketinin İklim ve Düşük Karbon Ekonomisi Hizmetleri Departman Başkanı SvetlanaKleeva, şu açıklamalarda bulundu:

"Etkinliklerin karbon ayak izinin değerlendirilmesine dair deneyimimiz oldu; ancak bunlar daha önce çok sayıda katılımcı ve sponsorun yer aldığı büyük projelerdi. Bu nedenle SIBUR'un aynı sorumlu yaklaşımı şirket içi etkinliklerine de uygulaması özellikle değerli. En önemlisi, şirketin sistematik bir şekilde hareket etmesidir: başlangıçta çevre dostu bir mekan seçmekte, atık oluşumunu minimuma indirmekte ve yalnızca kaçınılmaz karbon emisyonunu telafi etmektedir. Etkinin telafisinden ziyade önlenmesine öncelik veren bu yaklaşım, 'önce kendinden başla' ilkesine tamamen uygundur. Bu, ölçeği ne olursa olsun her eylemin önemli olduğunu açıkça kanıtlıyor. Böyle bir algoritma evrenseldir ve büyük şirketlerden bireylere kadar herkes tarafından her seviyedeki etkinlikler için uygulanabilir"

SIBUR Sürdürülebilir Kalkınmadan sorumlu Direktörü Nadejda Galaktionova, "İş etkinliklerinin organizasyonuna iklimsel unsurların entegre edilmesi, yalnızca küresel trendlere uyum sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda gelecek nesiller için çevrenin korunmasına bilinçli bir katkıda bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik ilkelerini paylaşan ortaklarla iş birliği yapma fırsatına büyük değer veriyor ve SIBUR'un iklim projelerinin önemli uluslararası girişimlerin karbon nötrlüğüne katkıda bulunmasından gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Bugüne kadar SIBUR, üretim tesislerinde, toplam etkisi 10 yıllık dönem için 10,9 milyon ton CO2-eşdeğeri olarak değerlendirilen 9 iklim projesi gerçekleştirmiştir. Şirketin iklim projeleri portföyü, yüksek bir çeşitlilik göstermekte olup, orman yenileme ve ağaçlandırma girişimlerinin (ZIZL)yanı sıra, teknolojik projeler ve alternatif enerji alanındaki projelerini içermektedir. Doğrulanmış karbon birimlerinin bir kısmı, borsada ve borsa dışı işlemler de dahil olmak üzere karbon piyasasının çeşitli mekanizmaları üzerinden, blok zinciri teknolojilerinin kullanıldığı anlaşmalarla birlikte, iş ortaklarına aktarılmıştır.

SIBUR, küresel petrokimya sektöründe en dinamik şekilde gelişen şirketlerden biri olup, Rusya'da polimer ve kauçuk üretiminde lider konumdadır. Şirket, toplum için talep gören ürünler üretmekte ve yeni fırsatlar yaratmak için ileri teknolojileri kullanmakta ve insanların yaşam kalitesini artırarak sosyal altyapıya yatırım yapmaktadır. Ortaklık ve deneyim paylaşımı, sürekli gelişim, büyük hedeflere ilerleme ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlılık üzerinden büyümektedir. . Benzersiz dikey entegre iş modeli, SIBUR'un, inşaat, gıda sanayi, tıp ve eczacılık, tarım, otomotiv ve diğerleri gibi dünya çapındaki birçok sektör için rekabetçi ürünler üretmesine olanak tanımaktadır.