TÜİK’in, şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklaması nedeniyle yazılı açıklama yapan Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, söz konusu rakamlara göre yılın ikinci ayında alım gücünün düştüğünü söyledi.KOCAELİ (İGFA) -TÜİK’in, Şubat ayına ilişkin enflasyon rakamları belli ioldu. Buna göre Türkiye'deki mal ve hizmet fiyatları geçen ay içinde ortalama yüzde 2,27 oranında yükseldi. Bu rakamlara göre ocak ayında memur ve emeklilere 6 ay için verilen yüzde 6’lık zam enflasyona yenik düşerken alım gücü de iki ayda resmi olarak yüzde 1,41 eridi.

Yapılan maaş zammına rağmen yılın ikinci ayında alım gücünün düşmüş olması, önümüzdeki sürecin daha da zor olacağını ve geçim derdinin artacağını gösterirken Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kamu çalışanları ve emeklilerin Ramazan sevinci, yaşadıkları ekonomik zorluklarla gölgelendiği ifade edilen Çeker, iftar şenlikleri yerini geçim derdine bıraktığını belirterek, "İğneden ipliğe her şeyin zamlandığı bu ortamda memurlar geçinmek her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Aileleriyle birlikte 25 milyona yaklaşan bir kitlenin alım gücünün bu denli düşmesi, piyasada işlerin yavaşlamasına ve esnafın da kepenk kapatmasına neden olabilecek bir durgunluğu beraberinde getirebilir. Ücret politikalarıyla başlayan bu sarmal sürdürülebilir bir durum olmaktan çıkmıştır. Bir tarafta git gide zorlaşan geçim şartlarına bağlı olarak yok olup giden alım gücü, diğer tarafta kepenk indiren esnaf ve tüccar, ülkemizin ekonomik hayatının daha büyük zorluklara gebe olduğunu göstermektedir" dedi.

Türkiye Kamu-Sen olarak 2023 yılı toplu sözleşme sürecinden beri özellikle 2025 yılı maaş artışlarına dikkat çektiklerini vurgulayan Çeker, "Buna ek olarak yılbaşında bütün ülke genelinde yaptığımız uyarılarla memur ve emekli maaşlarının hedeflenen enflasyonun bile altında artırıldığını, bu durumun adil olmadığını ifade etmiştik. Bugün ise daha iki ay içinde azalan alım gücü nedeniyle memurlarımız Ramazan ayının bereketini dahi hissedemeyecek duruma gelmiştir. Bu ayın sonunda kutlayacağımız Ramazan Bayramı’nın masraflarının nasıl karşılanacağı ise merak konusudur. Çalışan ve emeklilerimiz, evlerine gelen misafirlerini gönüllerince ağırlayacak, çocuklarına bayramlık alacak, harçlık verecek durumdan uzaktır. Üstelik kamuda bayram ikramiyesi alamayan tek kesim olan memurlarımız, bu adaletsiz durum nedeniyle de ayrı bir mağduriyet yaşamaktadır. Gelinen noktada memur ve emeklinin nefes alacak halinin kalmadığı görülmelidir. Bu durumun mutlak surette önüne geçilmelidir" diye konuştu.

BU AY İTİBARI İLE EK ZAM YAPILMALI

Çeker, piyasaları soğutarak enflasyonu düşürmek amacıyla dar ve sabit gelirlilerin harcama yapma kabiliyetini yok etmek doğru bir yaklaşım olmadığını belirterek, ülke büyürken pastadan hak ettiğini alamayan memur ve emeklilerin enflasyon yükselirken de alım güçlerini kaybettirdiğini söyledi.