Türk Metal-Sen Bursa Şubesi’nin 2. Olağan Genel Kurulu Genel Başkan Uysal Altundağ’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Selda Tekman güven tazeledi.BURSA (İGFA) - Genel Kurulu yönetecek Divan Heyeti’nin teşekkülü ile başlayan genel kurulda, Divan Başkanlığına Genel Başkan Uysal Altundağ, Divan Başkan Vekilliklerine Genel Başkan Yardımcısı Mesut Erdem ve Genel Sekreter Taliphan Kıymaz, Divan Katip üyeliklerine ise TKG Otomotiv işyeri delegesi Sabahat Durmuş ve Canel Otomotiv işyeri delegesi Furkan Avşar seçildi.

Türk Metal-Sen Genel Başkanı Uysal Altundağ, Divan Başkanı olarak yaptığı açılış konuşmasında, sendikanın işveren sendikası MESS ile yürüteceği Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecine dair önemli açıklamalarda bulunurken şunları söyledi: “Bugün buraya her zamankinden daha coşkulu, her zamankinden daha heyecanlı, her zamankinden daha umutlu geldim. Bugün buraya çıkacağımız yeni bir yolculuğun, vereceğimiz kutlu bir mücadelenin arifesinde sizlerden güç almaya, moral bulmaya, tek yürek, tek bilek olmaya geldim. Bu yolculuğun önemli bir aşamasını 4 Eylül 2025 günü Ankara Şubeleri Genişletilmiş Temsilciler Meclisi’nde, toplu sözleşme döneminin ilk sayfalarını açarak yaptık. İşveren sendikası MESS ile imzalayacağımız 2025-2027 dönemi Grup Toplu İş Sözleşmemizin startını orada verdik. 2025-2027 yılları arasında iki yıllık olacak şekilde teklif ettiğimiz Türk Metal-MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi taslağımızda ilk altı ay için ortalama yüzde 38,97 oranında zam talep ediyoruz. S 13 Ekim’de başlayacak müzakerelere genel başkan yardımcılarımızın başında olduğu müzakere heyetlerimiz katılmaya başlayacak. Şunu herkes bilsin o masadaki heyet buzdağının görünen kısmıdır. Bizler o masada 140 bin 722 metal emekçisinin desteğiyle verdiği güçle masadaki son delikli kuruşa kadar almaya yemin ederek oturacağız.”

Genel Başkanın ardından Formfleks İnsan Kaynakları Lideri ve İcra Kurulu Üyesi Funda Karagöz, Aptiv Fabrika Genel Müdürü Levent Öner, TKG Otomotiv İnsan Kaynakları Müdürü Yasemin Demirel ve Yelişova Holding İnsan Kaynakları Direktörü Nuray Demircan söz alarak, genel kurul çalışmalarıyla ilgili başarı dileklerini sundu.

Tek liste ile girilen genel kurulda, Şube Başkanlığına Selda Tekman, Şube Sekreterliğine Onur Öztürk, Şube Mali Sekreterliğine Şaban Türk, Şube Teşkilatlandırma Sekreterliğine Bahadırhan Zeytun ve Şube Eğitim Sekreterliğine Atilla Canbaz aday oldu.