Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Arabica Coffee House Kadınlar Voleybol 1’inci Ligi’nin başlamasına günler kala, Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda düzenlenen Dostluk Turnuvası’na ev sahipliği yaptı.ANTAYA (İGFA) - Üç gün süren turnuvada Muratpaşa Belediyespor’un yanı sıra Dalaman Belediyesi Spor Kulübü, Bergama Belediyesi Spor Kulübü ve Açı Koleji Spor Kulübü mücadele etti. Çekişmeli karşılaşmaların ardından turnuvanın şampiyonu Dalaman Belediyesi Spor Kulübü oldu. Deneyimli antrenör Inessa Korkmaz yönetimindeki Muratpaşa Belediyespor, yeni sezonun ilk maçında 4 Ekim’de Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda PTT’yi konuk edecek.