Türk ihracatçıları, Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında, Güney Amerika’nın en büyük iki ekonomisi Brezilya ve Şili’ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor.İZMİR (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonunda 16–21 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenecek ticaret heyeti ile Türk firmaları, Brezilya’nın Sao Paulo ve Şili’nin Santiago şehirlerinde ithalatçılarla birebir görüşmeler gerçekleştirecek.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Brezilya ve Şili’nin toplam 235 milyonluk nüfusu ve 2,5 trilyon dolarlık Gayri Safi Milli Hasılası ile bölgenin en büyük iki pazarı olduğuna dikkat çekerek şu bilgileri verdi:

“Türkiye’nin Brezilya’ya ihracatı 1 milyar dolar seviyesinde kalırken, ithalatımız 3,9 milyar dolara ulaşıyor. Bu da yaklaşık 3 milyar dolarlık dış ticaret açığı anlamına geliyor. Amacımız, Brezilya’ya ihracatımızı artırarak daha dengeli bir dış ticaret yapısına kavuşmak. Bu tür organizasyonlar ile söz konusu ülkelerin meslek kuruluşları ile iş birliği yaparak ticaret hacmini artırmayı amaçlıyoruz.”

ŞİLİ’DE 1 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİ

Türkiye’nin Şili’ye 2024 yılında 360 milyon dolar ihracat, 123 milyon dolar ithalat gerçekleştirdiğini hatırlatan Eskinazi, “Şili ile 2021 yılı sonunda 978 milyon dolara ulaşan bir ticaret hacmimiz vardı. Şili ile dış ticaretimizdeki kan kaybını durdurarak ve avantajlı pozisyonumuzu koruyarak ticaret hacmini 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Tüm sektörlere açık bu ticaret heyeti organizasyonuna ihracatçılarımızın güçlü katılımını bekliyoruz” dedi.