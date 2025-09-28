Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hafta sonlarında düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle vatandaşları sanatla buluşturmaya devam ediyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentin sosyal ve kültürel hayatını canlandıran etkinlikleri hemşehrileriyle bir araya getirmeye devam ediyor. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’ni yaşayan bir yer haline getirerek konserlerden tiyatro oyunlarına birçok programı sanatseverlerle buluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı özellikle hafta sonlarında gerçekleştirdiği etkinliklerle vatandaşlardan tam not alıyor.

VATANDAŞLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Balıkesir’in sevilen sesi Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçılarından Ayhan Erden, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla dinleyenleri mest etti.

Keyifli vakit geçirerek müzik ziyafeti yaşayan vatandaşlar bir yandan şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti diğer yandan da müziğin ritmine kendilerini kaptırarak dans edip eğlendi.

SANATÇILARIN PERFORMANSI AYAKTA ALKIŞLANDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Şube Müdürlüğünün organizasyonunda Çanakkale Belediyesi Tiyatro Topluluğunun sahnelediği “Karmakarışık” adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluştu.

Ray Cooney’in yazıp, Haldun Dormen’in çevirdiği ve Ebru Naz Eşli’nin yönettiği 2 perdelik komedi oyunu, tiyatroseverlerin beğenisini kazandı. Beklenmedik olayların komediyle bir araya geldiği ve 1980’ler Birleşik Krallık’ın Margaret Hilda Thatcher döneminde görevde olan bir bakanın tek gecelik bir kaçamak yapmak isterken başına gelenleri anlatan oyunda, sanatçıların performansı ayakta alkışlandı.