Türk gıda ihracatçıları yıllık 80 milyar dolar gıda ürünleri ithal eden Japonya’ya son 5 yılda ihracatlarını yüzde 75’lik artışla 209 milyon dolardan 367 milyon dolara çıkardılar. Türk ihracatçıları Japonya’ya orta vadede 1 milyar dolar gıda ürünleri ihracat hedefi koydu.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Japonya’ya 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için 10-13 Mart 2026 tarihleri arasında Tokyo’da düzenlenecek olan Foodex Japan 2026 51. Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı’na Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yapmak için hazırlıklara başladıklarını duyurdu.

Foodex Japan Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu çeyrek asrı aşan bir süredir yaptıklarını dile getiren Başkan Uçak, 2025 yılında 42 firmayla Tokyo’da Foodex Fuarı’nda yer aldıklarını, Türkiye’den Japonya’ya yapılan gıda ürünleri ihracatının 126 milyon dolarlık diliminin Egeli gıda ihracatçıları tarafından yapıldığını, toplam ihracattan yüzde 35 pay aldıklarını vurguladı.

Türkiye’nin Japonya’ya gıda ürünleri ihracatının son 5 yılda yüzde 75 artması yanında ortalama ihraç fiyatında da başarılı bir grafik ortaya koyduklarını ifade eden Uçak, “2019 yılında ortalama ihraç fiyatımız kilogram başına 2,17 dolar iken, 2024 yılı sonunda yüzde 19’luk artışla 2,58 dolara yükseldik. Ortalama ihraç fiyatındaki artış orta vadede Japonya’ya 1 milyar dolar gıda ürünleri ihracatı hedefimizi destekliyor” şeklinde konuştu.

IŞIK; “SAĞLIKLI GIDALARA TALEP ARTIYOR”

Japonya’da sağlıklı gıdalara yöneliş olduğunu vurgulayan Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Bitki bazlı gıdalar ve dondurulmuş gıda tüketiminde önemli artışlar olduğunu vurguladı.

Japonya’da dondurulmuş gıda pazarının 6,6 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını dillendiren Işık, “Japon perakende tüketicileri, tek kişilik hanelerdeki ve çalışan çiftlerdeki artış nedeniyle uygun hazır yemekler ve malzemeler aramaya devam etmekte ve bu da işlenmiş ve dondurulmuş sebzelere olan talebi artırıyor. Japonya'nın en büyük işlenmiş sebze tedarikçisi Çin ve Amerika Birleşik Devletleri. Türk ihracatçılarımızı Japonya’da gelişen bu pazardan pay almak için Foodex Fuarı’nda yerlerini almaya davet ediyoruz” dedi.

Japonya’da gıda sektörünün pandemi öncesi seviyelere ulaştığını ifade eden Işık, Japon halkının kaliteye ve hijyene büyük önem verdiğini, Japon piyasasının gerektirdiği gıda sağlık standartlarına uygun ürünler ile fuara katılmanın, temel başarı şartlarından birisi olduğunu, fuarda dökme tip ürün yerine ambalajlı, markalı ve kaliteli ürünlerin sergilenmesinin başarıyı arttıracağını sözlerine ekledi.

JAPONYA’YA EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN TÜRK GIDALARI NELER OLDU?

2024 yılında Türkiye’den Japonya’ya ihraç edilen gıda ürünlerinde balık 113 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Japonlar 72 milyon dolarlık Türk makarnaları talep ederken, zeytinyağı sektörü 33 milyon dolarlık ihracata imza attı. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 24 milyon dolar olurken, meyve suyu ihracatımız 18,5 milyon dolar oldu. Kuru domates ihracatı 16,5 milyon dolar olurken, kuru incir ihracatı 16 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Şekerli mamuller sektörü 12 milyon dolarlık ihracata imza attı.