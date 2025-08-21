İzmir Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Belevi köy meydanında renkli Yaz Etkinliği düzenledi.İZMİR (İGFA) - İzmirli çocuklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) iş birliği ile Selçuk Belevi köy meydanında düzenlenen Yaz Etkinliği’nde buluştu.

Yaz mevsimini geride bırakırken son “Yaz Etkinliği” programına katılan çocuklar, eğlenerek öğrendi. Etkinlik kapsamında EÇEV’in yapay zekâ atölyesiyle teknoloji yeniden keşfedildi, Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nün el sanatları atölyesiyle yaratıcılık ön plana çıktı. 9 Temmuz’da Bayındır programlı ile başlayan “Yaz Etkinliği” programı, Bergama, Kiraz, Kınık, Karaburun ve Torbalılı çocuklara yönelik de gerçekleştirildi. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlik, Selçuk programı ile sona erdi.