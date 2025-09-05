Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 22. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı’na 21 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yapıyor.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 22. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı’na 21 yıl aradan sonra bir kez daha ev sahipliği yapıyor. 4–6 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşen kurultay, dilbilim alanında Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen akademisyenlerini bir kez daha İzmir’de buluşturdu.

Kurultayın açılış töreni; Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, Genel Sekreter V. Dündar Yener, Düzenleme Kurulu Başkanı ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil İşeri, Dilbilim Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özgün Koşaner’in yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katılımıyla yapıldı.

İki gün sürecek etkinlikte sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim, edimbilim, toplumbilim, bilişsel dilbilim ve psikodilbilim gibi alanlarda toplam 73 bildiri ve 13 poster sunulacak. Bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanırken, her katılımcı en fazla iki bildiri ile kurultaya katılabiliyor.

“BİR YERDE TÜRKÇE VARSA, TÜRK DİL KURUMU (TDK) ORADA OLMAK ZORUNDA”

TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, “Bir yerde Türkçe varsa, Türk Dil Kurumu orada olmak zorunda” diyerek kurultayın İzmir’de yeniden düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz ise sosyal bilimlerin üniversitenin yönünü belirleyen alan olduğunu vurgulayarak, “Dokuz Eylül Üniversitesi sadece bir sağlık ya da mühendislik üniversitesi değil, aynı zamanda güçlü bir sosyal bilimler üniversitesidir” dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Prof. Dr. Osman Mert’e teşekkür belgesi ve plaket takdim etti.

Açılış töreni, Samuel ve Edozie’nin sunduğu müzik dinletisi ile Anadolu’dan Esintiler Stilize Halk Dansları Topluluğu’nun zeybek gösterisiyle devam etti. 22. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı, 6 Eylül’e kadar sürecek.