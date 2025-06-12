Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 103. Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı’na 12. kez milli katılım sağlıyor. 94 Türk firması, 14-17 Haziran 2025’te İtalya’da ürünlerini dünyaya tanıtacak.İZMİR (İGFA) - Avrupa’nın en prestijli ayakkabı ve saraciye fuarlarından Expo Riva Schuh & Garda Bags, 103. kez 14-17 Haziran 2025’te İtalya’nın Riva del Garda kentinde kapılarını açıyor.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonuyla Türkiye, fuarda 94 firmayla güçlü bir temsil sergileyecek. Birlik, 38 firmayla 12. kez milli katılım sağlayarak Türk deri sektörünün global vitrindeki yerini sağlamlaştırıyor.

“TÜRK ÜRÜNLERİNE AVRUPA’DA BÜYÜK İLGİ”

Birlik Başkanı Erkan Zandar, fuarın 41 ülkeden katılımcı ve 100’den fazla ülkeden profesyonel ziyaretçiyle global bir ticaret platformu olduğunu vurguladı: Ocak 2025 fuarında 97 Türk firmasıyla İtalya ve Çin’in ardından en yüksek katılımı sağladıklarını belirten Zandar, "Haziran 2025’te ise 94 firmamızla yer alacağız. Markalı, kaliteli ve özgün tasarımlı Türk ürünleri, özellikle Avrupa pazarında büyük ilgi görüyor. Firmalarımız, perakende zincirleri ve profesyonel alıcılardan yüksek hacimli siparişler alıyor." dedi.