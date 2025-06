Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Raporu”nda TÜRASAŞ’ın 174 basamak birden yükselerek 225. sıraya yerleştiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ'ta hedefin yerli ve milli demiryolu araç üreticisini ilk 100 sanayi kuruluşu arasına girmek olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayımlanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Raporu”na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Uraloğlu, yerli ve milli demiryolu araç üreticisi Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi’nin (TÜRASAŞ) önemli bir yükseliş gösterdiğinin altını çizdi.

TÜRASAŞ’ın listeye ilk olarak 2022 yılında 463'üncü sıradan giriş yaptığını, 2023 yılında ise 64 sıra yükselerek 399’uncu olduğunu anımsatan Bakan Uraloğlu, “2024 yılında üretimden yaklaşık 10 milyar liralık satış gerçekleştiren TÜRASAŞ 174 sıra birden yükseldi ve 225. sıraya yerleşerek sanayi liderleri arasındaki yerini pekiştirdi.” ifadelerini kullandı.

HEDEF: İLK 100

Türkiye’nin ve bulunduğu yakın coğrafyanın en büyük raylı sistem araç üreticilerinden biri olan TÜRASAŞ’ın tarihsel birikimi, 131 yıllık geçmişi, teknik altyapısı ve nitelikli insan gücü ile yeni nesil raylı sistem araçlarının üretimine büyük bir ivme ile devam ettiğine vurgu yapan Bakan Uraloğlu, “Son yıllarda elektrikli tren setleri, hızlı tren, banliyö ve metro gibi yeni projelere odaklanan TÜRASAŞ tasarım ve üretim kabiliyetleri ile ileri teknoloji ürünlerini sektöre kazandırmaya devam ediyor. Bu sayede raylı sistem araçlarında ithalatın önüne geçilerek ülke ekonomisine katkı sunuluyor. Yeni nesil raylı sistem araçlarının üretimi için yüksek teknolojiye sahip tesis ve makine yatırımlarına hız vermeye devam eden TÜRASAŞ gerçekleştirdiği nitelikli istihdamlar sayesinde her geçen yıl üretim ivmesini artırıyor. Hedefimiz yerli ve milli demiryolu araç üreticimiz TÜRASAŞ’ı Türkiye’nin en büyük ilk 100 sanayi kuruluşundan biri yapmak.” diye konuştu.

Artan nüfus oranı, sıfır emisyon hedefleri ve kaynak verimliliği stratejilerine bağlı olarak dünyada raylı sistemlere verilen önemin sürekli arttığının altını çizen Bakan Uraloğlu, Türkiye’de son 23 yılda demiryollarında uygulanan yatırımlar ve politikalar sayesinde konforlu, hızlı ve güvenli taşımacılığın tesis edildiğini, vatandaşların demiryoluna olan ilgisinin de arttığını ifade etti.

“TÜRKİYE YÜZYILI’NDA, DEMİRYOLU SANAYİMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

30 Mayıs'ta Eskişehir’de gerçekleştirilen tören ile 10 yeni nesil demiryolu aracını daha TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye teslim ettiklerini anımsatan Bakan Uraloğlu, söz konusu araçların her birinin, yalnızca birer demiryolu aracı değil; aynı zamanda milletin emeğinin, alın terinin ve teknolojik birikiminin birer sembolü olduğunu vurguladı. TÜRASAŞ’ın 100’ün üzerinde yerli tedarikçiyle iş birliği yaparak gerçekleştirdiği bu üretimin, Türkiye’nin ekonomisine ve cari açığın azaltılmasına büyük katkı sağladığının altını çizen Uraloğlu, “Proje kapsamında geliştirilen tüm bileşenler, daha önce Türkiye’de tasarımı yapılmamış, katma değeri yüksek ürünler. Bu bilgi birikimi, demiryolu sanayimizde yerlilik oranını her geçen gün daha da yukarı taşıyor. Artık lokomotif sektöründe kendi teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biriyiz. Yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırarak, ihtiyacımız olan her türlü raylı sistem aracını kendi imkanlarımızla üretebiliyoruz. Bu, sadece bir sanayi başarısı değil; aynı zamanda milli bağımsızlığımızın göstergesidir. Türkiye Yüzyılı’nda, demiryolu sanayimizi daha da ileriye taşımak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.