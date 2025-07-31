Bursa Nilüfer Belediyesi, ilçenin geleceğini şekillendirmek, risklerini ve ihtiyaçlarını tespit etmek, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla Türkiye’de bir ilke imza atarak “Nilüfer Planlama ve Kalkınma Ajansı”nı (Nilüfer PlaKA) hayata geçirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, yerel kalkınma ve planlama alanında öncü bir adıma imza atarak Türkiye’de örnek bir çalışmayı başlattı. Belediye, paydaşları ile birlikte ilçenin mevcut ve potansiyel risklerini tespit etmek, bunlara yönelik karar destek sistemlerini geliştirmek ve girişimcilik ekosistemi çalışmaları yürütmek amacıyla “Nilüfer Planlama ve Kalkınma Ajansı”nı (Nilüfer PlaKA) kurdu.

Nilüfer PlaKA’nın kapasitesini geliştirmek ve katılımcılığı sağlamak amacıyla multi-disipliner girişimcilerden, teknik uzmanlardan, akademisyenlerden, belediye başkan yardımcılarından ve çalışanlarından, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bir Danışma Kurulu kuruldu. 2025 yılı Mart ayında çalışmalarına başlayan Danışma Kurulu, düzenli toplantılar yaparak çalışmaları izleyecek ve bunlara yön verecek.

3 AYDA 35 MİLYON TL BÜTÇELİ 4 PROJE BAŞVURUSU

Nilüfer PlaKA çalışmaları kapsamında, belediye personeline yönelik proje eğitimleri ve proje ekipleri kurulumu başladı. Stratejik planlar doğrultusunda Veri Yönetim Bürosu, Kooperatifçilik Destekleme Merkezi, Yapay Zeka Bürosu, Sosyal Dayanışma Ekonomisi Merkezi gibi yeni birimler de kuruldu. Hedeflenen girişimcilik merkezleri için fizibilite çalışmaları da devam ediyor. Kurulduğu ilk üç ayda toplam 35 milyon TL bütçeli 4 adet proje başvurusu yapan Nilüfer PlaKA, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, göreve geldikleri günden itibaren yeşil ve akıllı şehirler, iklim değişikliğine karşı dirençlilik, yerelde sürdürülebilir kalkınma, yenilikçilik ve dijitalleşme çalışmalarına özel önem verdiklerini belirtti. Çağdaş ve iyi belediyeciliğin, bugünün ve yarının gerçeklerini, ihtiyaçlarını, fırsatlarını, risklerini çok iyi analiz etmeyi ve bu analizler doğrultusunda planlama yaparak ilerlemeyi gerektirdiğini ifade etti.

“YEREL KALKINMADA BELEDİYELER ÇÖZÜMLER ÜRETMELİ”

Mevcut koşullar nedeniyle birçok belediyenin kısıtlı bütçelerle iş yapmak durumunda bıraktığına dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, “Bu olumsuzluklar, vatandaşları doğrudan etkilemekte ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmamasına neden olmakta. Artık yerel yönetimlerin, yerel kalkınma ve kalkınmanın finansmanı konusunda kapasitelerini geliştirerek çözümler üretmeleri gerekiyor” diye konuştu.

TÜM PAYDAŞLAR KATKI KOYACAK

Karmaşık sorunlara ortak akıl ile çözüm bulunması gerektiğini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, PlaKA’nın iki temel işlevi olan planlama ve kalkınma fonksiyonlarına değinerek, “Katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşımla geliştirilen projelerin uygulanabilmesi, gerekli finansman kaynaklarına erişim için pek çok finansal enstrümanı ve aracı değerlendireceğiz. Özellikle uluslararası hibe ve fon çağrılarına paydaşlarımız ile yaptığımız başvurularımız hızla artıyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer PlaKA’nın hedef ve çalışmalarına vatandaşların da katkıda bulunabileceğini sözlerine ekledi. Başkan Şadi Özdemir, “Nilüfer’e katkı koyacak fikirleri ve projeleri olan tüm vatandaş ve paydaşlarımızı web sitemiz üzerinden ‘Bir Fikrim/Projem Var!’ bölümünden ve sosyal medya kanallarından Nilüfer PlaKA ile iletişime geçmeye davet ediyorum” dedi.