Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, vatandaş ve esnafın cebini rahatlatan Halk Kart’ın Temmuz ayı tutarları hesaplara yatırıldı.MERSİN (İGFA) - Halk Kart uygulaması kapsamında Temmuz ayında toplam 7 bin 254 kişi destekten faydalandı.

Vatandaş ve esnafın zor zamanlarında yanlarında olmaya devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart’ın Temmuz ayı tutarlarını da hesaplara yatırdı.

Temmuz ayı Halk Kart tutarları kapsamında 3 bin 997 kişinin hesabına 750 lira, 3 bin 257 kişinin hesabına 1250 lira olmak üzere, 7 bin 254 kişiye toplam 7 milyon 69 bin lira yatırıldı.