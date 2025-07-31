Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının 5 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirileceğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesinin şekilleneceği toplantının kararları, Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından açıklanacak.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) komuta kademesinin belirleneceği 2025 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının 5 Ağustos 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacağını bildirdi.
Toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.
YAŞ toplantısında, TSK’nın üst düzey atamaları, terfiler ve görev süreleri gibi kritik konular görüşülecek. Kararlar, Cumhurbaşkanı’nın onayı sonrası kamuoyuyla paylaşılacak.