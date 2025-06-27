Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ekonomik Güven Endeksi Haziran 2025 verilerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ekonomik Güven Endeksi Haziran 2025’te bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 oranında artarak 96,71 seviyesine yükseldi. Mayıs ayında endeks 96,65 seviyesindeydi.

Sektörel güven endekslerinde ise karışık bir tablo ortaya çıktı. Tüketici güven endeksi yüzde 0,3 artışla 85,1’e ulaşırken, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,4 artarak 110,9 seviyesine çıktı. Buna karşın, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 azalarak 98,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 düşüşle 108,5 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 azalarak 86,9 seviyesine geriledi.

Ekonomik güven endeksindeki hafif yükseliş, tüketici ve hizmet sektöründeki olumlu gelişmelerle desteklenirken, diğer sektörlerdeki düşüşler dikkat çekti.