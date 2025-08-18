Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin “Sosyo Ekonomik Seviye (SES)” verilerini ilk kez yayımladı. Türkiye’deki 26 milyondan fazla hanenin gelir, eğitim ve meslek bilgilerine göre hesaplanan SES skorlarına göre, hanehalklarının yüzde 1,1’i en üst seviyede yer aldı. En yüksek sosyoekonomik seviyeye sahip ilçe Ankara Çankaya, en düşük ise Giresun Çamoluk oldu.ANKARA (İGFA) - TÜİK, hanehalklarının sosyal ve ekonomik statüsünü ölçen “Sosyoekonomik Seviye 2023” bültenini kamuoyuyla paylaştı.

2022, 2023 ve 2024 verileri kullanılarak, 26 milyondan fazla hanenin gelir seviyesi, eğitim süresi ve meslek bilgilerine göre hesaplanan SES skorları, il ve ilçe bazında toplulaştırıldı.

TÜRKİYE GENELİNDE SES DAĞILIMI

TÜİK verilerine göre, Türkiye’deki hanehalklarının:yüzde 1,1’i en üst seviyede (A+), yüzde 11,0’ı üst seviyede (A), yüzde 16,4’ü üst altı seviyede, yüzde 19,7’si üst orta seviyede, yüzde 16,5’i alt orta seviyede, yüzde 18,6’sı alt seviyede, yüzde 16,7’si en alt seviyede yer aldı.

İL BAZINDA DAĞILIM

Ankara: Hanehalklarının yüzde 2,5’i en üst, yüzde 16,5’i üst, yüzde 20,0’ı üst altı, yüzde 17,5’i üst orta, yüzde 17,4’ü alt orta, yüzde 14,0’ı alt, yüzde 12,2’si en alt seviyede.

İstanbul: Yüzde 2,4’ü en üst, yüzde 16,4’ü üst, yüzde 19,0’ı üst altı, yüzde 18,6’sı üst orta, yüzde 17,2’si alt orta, yüzde 13,8’i alt, yüzde 12,6’sı en alt seviyede.

İzmir: Yüzde 1,2’si en üst, yüzde 12,4’ü üst, yüzde 17,6’sı üst altı, yüzde 18,8’i üst orta, yüzde 17,8’i alt orta, yüzde 17,1’i alt, yüzde 15,0’ı en alt seviyede.

En üst ve üst seviye (A+ ve A) hanehalklarının yüzde 28,6’sı İstanbul’da, yüzde 11,5’i Ankara’da, yüzde 6,7’si İzmir’de, yüzde 3,9’u Bursa’da ve yüzde 3,3’ü Antalya’da bulunduğu gözlendi.

İLÇE BAZINDA EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SES

İlçe düzeyinde en üst ve üst seviye hanehalklarının oranı:Çankaya (Ankara): yüzde 4,1, Kadıköy (İstanbul): yüzde 2,4, Yenimahalle (Ankara): yüzde 1,9 oldu.

Ortalama SES skoru en yüksek ilçeler ise şöyle tespit edildi: Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir).

En düşük skora sahip ilçeler ise Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu) ve Bayramören (Çankırı) oldu.