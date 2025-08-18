İstanbul Maltepe’de 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde AFAD, Maltepe Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı.İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Maltepe Arama Kurtarma (MAK), TULSPAR Arama Kurtarma ve Marmara (MARSAR) Arama Kurtarma’nın katılımıyla gerçeğini aratmayan tatbikat düzenledi.

AFAD’dan 13, MARSAR’dan 12, TULPARS’tan 15 ve MAK’tan 7 kişi olmak üzere 47 kişinin katıldığı kapsamlı tatbikat, Maltepe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde gerçekleştirilen kriz toplantısı ve hazırlık süreçleriyle başladı.

ÖNCE KONTROL, SONRA MÜDAHALE

Görev dağılımının yapılması, teknik malzemelerle araçların hazırlanmasının ardından senaryo gereğince, öncesinde ilgili mühendislerce risk kontrolü yapılan İdealtepe, Küçüktur Yolu Sokak’ta yer alan yıkım aşamasındaki binaya ulaşıldı. 11 maddelik olay yeri yönetiminin uygulandığı alanda öncelikle risk faktörleri belirlendi ve bina içindeki elektrik aksamları kontrol edildi ve gaz sızıntısı olup olmadığı denetlendi.

Deneyimli ekiplerce özel giysilerle yapılan denetimlerde olumsuz sonuç çıkmaması üzerine ikinci aşamaya geçildi ve ekiplerin çalışması için emniyetli alan oluşturuldu. Eş zamanlı olarak olay yeri kriz yönetim merkezi kurularak haberleşme ve iletişim sağlandı.

MAK ve diğer STK’lara bağlı operasyonel ekibin hazırlanmasından sonra saha mücadelesine başlandı. Öncelikle sessizlik sağlandı ve ‘Sesimi duyan var mı?’ diye seslenilerek, afetzededen seslenmesi veya bir yerlere vurması istenilerek yaralı afetzedelere ulaşılmaya çalışıldı.

Burada sesli ve fiziki arama gerçekleştirildi. Yaralılara ulaşılınca gerekli malzemelerle birlikte müdahale gerçekleştirildi. Bu esnada sağlık ekipleri de senaryo gereği ayağı kırılan yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edilirken üst katlarda yer alan yaralılar da ipler, halatlar ve merdivenlerle kurtarıldı.

EKSİKLİKLER GÖRÜLDÜ, NOTLAR ALINDI

Yapılan tatbikatla ilgili konuşan Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ, 17 Ağustos’un yıl dönümünde yapılan bu tatbikatın önemli olduğunu belirterek, “Burada ekibimiz, AFAD ve diğer STK’lar toplanarak müşterek bir tatbikat gerçekleştirdi. Bu bir arada uyum içerisinde çalışabilmek için çok önemli.” dedi.

Maltepe Belediyesi Afet İşleri Müdürü İdris Kemal Kartalkaya ise, “Bugün 17 Ağustos depreminin yıl dönümü dolayısıyla ilçemizdeki STK‘larla ortak bir tatbikat düzenledik. Bu tatbikatın amacı 17 Ağustos, 6 Şubat gibi depremlerde alınması gereken derslerden hem ne çıkarabildiğimizi görmek hem de bölgemizdeki STK’larla ortak bir çalışma yapmak ve bu personellerle herhangi bir durumda daha sağlıklı ve ortak hareket etmek için birbirimizi tanımak.

Katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tüm ekipler, burada eksikliklerini görüp tamamlamak için büyük bir adım attı.” diye konuştu.