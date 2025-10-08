Uluslararası çevrimiçi pazar yeri Truck1, 38. WoodTech Fuarı'nın resmi medya ortağı oldu. 11-15 Kasım 2025'te İstanbul TÜYAP'ta gerçekleşecek fuarda, ahşap işleme teknolojileri sergilenecek. Truck1, ormancılık ekipmanlarının satışı konusunda geniş bir seçenek sunuyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi - Uluslararası çevrimiçi pazar yeri Truck1, sektörün en köklü etkinliklerinden 38. Uluslararası WoodTech Fuarı'nın resmi medya ortağı oldu. Avrasya'nın en büyük ihtisas fuarı, 11-15 Kasım 2025 tarihleri arasında İstanbul'daki TÜYAP'ta kapılarını açacak. Bu önemli iş birliği, dijital ticaretin gücünü ahşap işleme teknolojilerindeki küresel yeniliklerle birleştiriyor.

WOODTECH 2025: KÜRESEL İNOVASYONUN MERKEZİ

WoodTech 2025, ahşap işleme çözümleri ve teknolojilerinde dünya çapında bir inovasyon ve buluşma noktası olarak öne çıkıyor. Fuar, katılımcılara geniş bir profesyonel yelpaze ile doğrudan bağlantı kurma imkanı sunacak:

Mobilya ve Ahşap Ürün Üreticileri: Modern üretim teknikleri arayanlar.

Ormancılık ve Kereste İşleme Şirketleri: Ham maddeden nihai ürüne kadar verimlilik sağlamak isteyenler.

Lojistik ve Geri Dönüşüm Çözümleri Sağlayıcıları: Sürdürülebilir ve verimli operasyonlar için tedarikçiler.

Fuar alanı, en son teknolojiye sahip ekipmanları sergileyecek. Ziyaretçiler, birincil ormancılık ekipmanlarından ve ağaç işleme makinelerinden tutun da, yüzey işleme sistemleri, kesici takımlar ve enerji verimli kurutma fırınlarına kadar sektörün en yenilikçi ürünlerini tek bir çatıda inceleme fırsatı bulacak. Bu doğrudan erişim, işletmelerin pazardaki konumlarını güçlendirmeleri ve yeni ticari bağlantılar kurmaları için eşsiz bir zemin hazırlıyor.

TRUCK1: DİJİTAL TİCARETİN ORMANCILIKTAKİ GÜCÜ

Avrupa ve Asya pazarlarını birbirine bağlayan dijital bir platform olan Truck1, ormancılık makineleri segmentinde geniş bir yelpazede teklifleri bir araya getiriyor. Platformdaki seçenekler, odun parçalayıcılar, ormancılık hasat makineleri, forwarderlar ve orman römorkları gibi kritik ekipmanları kapsıyor.

Truck1, özellikle Almanya, Polonya, Finlandiya, İsveç ve Hollanda'daki güvenilir satıcılarla çalışarak uluslararası ticareti kolaylaştırıyor. Platformda öne çıkan Galen Group ve Nur Group (NG Attachments) gibi yerel Türk üreticiler de ormancılık ataşmanları satışıyla temsil edilmektedir.

Uluslararası alıcılar ve satıcılar için güvenilir bir köprü görevi gören Truck1, ister sıfır ister ikinci el olsun, ormancılık ekipmanı ihtiyaçlarını uzaktan, hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılama imkanı sunuyor. Köklü WoodTech fuarına destek vermek, Truck1'in sektöre olan güçlü bağlılığının önemli bir göstergesidir.