Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında balıkçıların ağına takılan yabancı menşeli şüpheli cisim, güvenli şekilde muhafaza altına alındı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS ekipleri ve diğer birimler inceleme başlattı.TRABZON (İGFA) - Trabzon Valiliği, Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında balıkçıların ağına takılan bir cismin yabancı menşeli olabileceği şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, cismin limana getirilerek güvenlik önlemleri alındığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Sualtı Savunma (SAS) ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verildiği belirtildi.

Cisim, uzman ekiplerce incelenmek üzere güvenli muhafaza altına alındı.

Konu ve ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma sürecinin devam ettiğini belirten Valilik, vatandaşları, benzer durumlarla karşılaştıklarında herhangi bir müdahalede bulunmadan güvenlik birimlerine haber vermeleri konusunda uyardı.