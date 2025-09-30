Trabzon Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan 10 bin öğrenciye dijital eğitim seti dağıtacak. Gazi Anadolu Lisesi’ndeki 170 öğrenciye eğitim setlerini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, eğitime katkılarının süreceğini söyledi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aydın Üniversitesi destekli Teknomektep Eğitim Kurumu iş birliğiyle lise son sınıftaki 10 bin öğrenciye dijital eğitim seti dağıtılacak.

Üniversiteye hazırlanan öğrencilerin başarılarına katkı sağlamayı amaçlayan eğitim setlerinin dağıtımına Ortahisar'daki Gazi Anadolu Lisesi'nde başlandı.

Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Selim ve Okul Müdürü Zafer Mollahüseyinoğlu’nun da yer aldığı dağıtım törenine katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, okulda eğitim gören 170 öğrenciye eğitim setlerini teslim etti.

Başkan Genç, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin üniversiteye hazırlık sürecine teknolojik destekle katkı sunmak istiyoruz. Bu sadece bireysel başarı değil; topluma, millete ve vatana faydalı bireyler yetiştirme çabamızın bir parçası” dedi.

KALİTELİ BİR GENÇLİĞİMİZİN OLMASI EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda Avrupa'nın nüfusunun çok yaşlandığını gördüğümüzde, özellikle toplumun, milletin, devletin üreterek ileriye gitmesinin zorunlu olduğu bir dönemde, çağla uyumlu bir şekilde nitelikli, kaliteli bir gençliğimizin olması bizim en büyük gücümüz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, tam bağımsız Türkiye idealiyle, hedefiyle ülkemizi kurmuşsa, bütün konularda tam bağımsız olabilmek için bu gençliğin daha hızlı bir şekilde bilgiye erişimiyle yeni şeyler üretmesi lazım. O nedenle sizlerden hakikaten çok büyük bir beklenti içerisindeyiz. Şu anda sizin bir önünüzdeki jenerasyonda ülkemizin gelişmesi için, kalkınması için çokça şeyler ürettiler. Şehrimizin evladı; İHA'ların, SİHA'ların mucidi olan Selçuk Bayraktar Bey'in İstanbul'da fabrikalarını ziyaret ettiğimde, sadece bir yerleşkede 3 bin 500 genç mühendisin olduğunu gördüm. Milli duygularımız kabardı. Bu süreci siz yöneteceksiniz, siz inşa edeceksiniz. Çünkü biz sıradan bir millet, bir devlet, bir kara toprak parçasını işgal eden bir ülke değiliz. Biz daha önce yeryüzünde medeniyet kurmuş, bütün insanlara ve insanlığa hizmet etmiş bir medeniyetin mirasçılarıyız. Şu anda aynı sizin gibi gençler, Filistin'de de okuyabilmeli idi. Ama maalesef şu anda onlar inim inim inliyorlar hala. Soykırım yapan, güce erişip güçlü olan ama gücü insanlığın hayrına değil, zararına kullanan katil İsrail ve onu destekleyen Amerika yüzünden.”

DAHA GÜZEL BİR GELECEK İNŞA EDECEKSİNİZ

Başkan Genç, “Dünyanın en güzel kara toprağı Anadolu, Allah bize nasip etmiş, ilelebet Türk yurdu olarak muhafaza edeceğiz. Medeniyetimizin ve inancımızın bize yüklediği sorumluluğu da yerine getireceğiz. O da tam bağımsız Türkiye ile beraber inşallah olacak. Bunu da 2002 yıllarında Cumhurbaşkanımız o zaman başbakanken bir hedef koymuştu. Onların birinci tarihi Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 hedefiydi. 2023'ü geçtik. Epeyce bir mesafe katettik ama daha da yukarılara yürümemiz lazım. Güçlenmemiz lazım. İkinci hedef tarihimiz 2053. Sizin inşa edeceğiniz. 2053'te çağ açıp kapatan Fatih dedemizin İstanbul'u fethinin 600. yıl dönümü. Bir diğer hedef de inşallah 2071. Sultan Alparslan'ın yani Türklerin Anadolu'ya gelişinin tam 1000 yıl sonraki tarihi. Bunlar böyle uzak gibi görünebilir ama devlet ve siyaset tarihlerinde çok kısa zaman kesitleridir. İnşallah sizler bu tarihleri daha güzel daha güçlü bir şekilde inşa edeceksiniz. Daha önce Ortahisar Belediye Başkanı olarak da şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da eğitimle ilgili hem İl Milli Eğitim Müdürümüz hem İlçe Milli Eğitim Müdürümüz hem okul müdürlerimizin bütün taleplerine destek olmaya çalışıyoruz. Bunu bir lütuf değil yarını inşa edecek olan sizlerin daha iyi şartlarda okuyabilmesi eğitim alabilmesi ve daha iyi donanıma sahip olabilmesi için yapmaya devam ediyoruz inşallah. Sizlere çok çok başarı diliyorum. İnşallah bu teknolojik programla beraber işinizi birazcık daha kolaylaştırmanın gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.