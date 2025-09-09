Tokat’ta imar düzensizlikleri ve yüksek konut fiyatları vatandaşı zorluyor. İnşaat Müteahhitleri Başkan Yardımcısı İbrahim Bülbül, yüzde 25 kat karşılığı arsa modeliyle fiyatları düşürmeyi ve modern şehirleşmeyi hedefliyor.Tokat Haber / TOKAT (İGFA) -Tokat’ta imar karmaşası, kentsel dönüşümdeki plansızlık ve artan konut fiyatları hem yatırımcıları hem vatandaşları mağdur ediyor.

Tokat İnşaat Müteahhitleri Başkan Yardımcısı İbrahim Bülbül, ruhsat süreçlerinin 8-10 ay sürmesi, farklı kat sınırları ve deprem riskine dikkat çekerek, “Tokat’ın büyümesi için adil ve planlı imar şart. Mevcut yapıların çoğu riskli, deprem gerçeği göz ardı edilemez” dedi.

Tek merkezli yapılaşmanın yol açtığı trafik, altyapı ve sosyal alan eksikliklerine karşı tramvay hatları, geniş yollar ve yeşil alanlar da öneren Bülbül, “Tokat için ölümüne çalışırım, tek amacım şehrin kazanması” diyerek belediye ve müteahhit iş birliğiyle modern bir Tokat vizyonu çizdi.

YÜZDE 25 KAT KARŞILIĞI MODEL

Bülbül, yüksek arsa maliyetlerini düşürmek için belediye öncülüğünde yüzde 25 kat karşılığı arsa modeli önererek, “Belediye arsa üretecek, yüzde 20-25 kat karşılığı müteahhitlere verecek. Elde edilen daireler kademeli satılarak fiyatlar dengelenecek. Böylece belediye, müteahhit ve vatandaş kazanır.” diye konuştu. Bülbül, bu modelin kentsel dönüşümü hızlandırarak uygun fiyatlı, güvenli konutlar sunmayı hedeflediğini söyledi.