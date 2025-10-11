Tokat’ı bir sanayi üssüne dönüştürmesi planlanan ve 7,5 milyar TL’lik yatırımla hayata geçirilen Yeşil Sanayi Sitesi projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.TOKAT (İGFA) - Tokatı bir sanayi üssüne dönüştürmesi planlanan ve 7,5 milyar TL’lik yatırımla hayata geçirilen Yeşil Sanayi Sitesi projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Uzun yıllardır hayali kurulan proje, şantiyedeki hummalı faaliyetlerle somut bir şekilde yükseliyor.

S.S. Tokat Yeşil Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Orhan Kral, Tokat'ın sanayi ve şehir planlamasına yepyeni bir soluk getirecek olan Yeni Nesil Sanayi Sitesi projesinde inşaat çalışmaları hız kesmeden sürdüğünü, toplam 46 bloktan oluşacak sitenin, modern üretim anlayışı, çevre dostu altyapısı ve çağdaş tasarımıyla dikkat çektiğini belirterek ‘’Proje Tokat'taki firmalara daha verimli çalışma imkânı sunarak modern üretim anlayışını merkeze yerleştirecek’’dedi.

Modern ve Sürdürülebilir Sanayi Alanı

S.S. Tokat Yeşil Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Orhan Kral, projenin modern üretim alanları ve çevre dostu altyapısıyla Tokat’ın sanayi potansiyelini güçlendireceğini belirtti. Başkan Kral: “Yeni nesil sanayi sitesi, modern üretim alanları, çevre dostu altyapısı ve çağdaş şehir planlamasıyla dikkat çekecek. Toplam 46 bloktan oluşacak sitemizde, her bir blok 8 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek. Bu yıl sonuna kadar 13 blogumuzun temelini tamamlamayı hedefliyoruz. Üst yapı çelik imalatlarını da şantiyemizde gerçekleştirerek montaj sürecini hızlandırıyoruz. Böylece hem zaman kaybını önlüyor hem de kaliteyi en üst seviyede tutuyoruz. Bu proje, Tokat’ta modern üretim anlayışını yerleştirerek firmalara daha verimli çalışma imkânı sunacak. Sürdürülebilir ve çevreye duyarlı altyapımız, Tokat’ı sadece sanayi anlamında değil, şehir planlaması ve modern yaşam açısından da örnek bir il haline getirecek.”açıklamasında bulundu.

Başkan Orhan Kral, projenin hayata geçmesinde katkısı olan siyasetçilere teşekkür ederek “Projenin başından itibaren yanımızda olan AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt ve Cüneyt Aldemir’e özel teşekkürlerimi sunuyorum. Onların katkıları, bu hayalin projeye, projenin de sahada yükselen inşaata dönüşmesinde itici güç oldu. Her birinin destekleri sayesinde Tokat’ta yeni bir sanayi çehresi yaratıyoruz.” ifadelerine yer verdi, açıklamasında bulundu.