ANKARA (İGFA) - Ankara’da sosyal, kültürel ve sportif imkânların bir arada sunulduğu Aile Yaşam Merkezlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, halkın ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği projelere bir yenisini daha ekleyerek Nallıhan Aile Yaşam Merkezi’ni hizmete açtı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör’ün 29 Ağustos 2025’te açılışını gerçekleştirdiği tesisle Başkent’teki AYM’lerin sayısı 15’e ulaştı.

3 BİN 784 METREKARE ÜZERİNE 4 KAT

Hacıbey Mahallesi’nde toplam 3 bin 784 metrekare üzerine 4 katlı olarak inşa edilen merkez, tüm yaş gruplarına hitap edecek şekilde tasarlandı. AYM’de; Kadınlar Lokali, Çocuk Etkinlik Merkezi, Emekliler Lokali, jimnastik salonu, fitness salonları, fuaye alanı, 300 kişilik konferans salonu, derslikler, kütüphane, çalışma salonu, bilardo, masa tenisi ve çocuklar için özel oyun salonu yer alıyor. Ayrıca merkezde kadınlara yönelik (Belediye Meslek Edindirme Kursları) BELMEK, el sanatları atölyeleri ve Kadın Danışma Birimi de hizmet verecek.