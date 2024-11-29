TOFAŞ BGL Takımı, Basketbol Gençler Ligi C Grubu 7. hafta mücadelesinde sahasında Onvo Büyükçekmece’yi 91-64’lük skorla yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.BURSA (İGFA) - Basketbol Gençler Ligi (BGL) erkekler kategorisi C Grubu 7. haftasında TOFAŞ, Onvo Büyükçekmece’yi ağırladı. Naim Süleymanoğlu Spor Salonu’nda oynanan maça Yücel Çağın Başaran, Efe Postel, Enes Akman, Emir Türkoğlu, Kerem Yaldız beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Emir Türkoğlu ile buldu.

Rakip sayıları karşısında Kerem Yaldız, Emir Türkoğlu ve Yücel Çağın Başaran ile 10-0’lık seri bularak 4. dakikada 12-5 üstünlük sağlayan Bursa ekibi, Emir Türkoğlu ve Enes Akman’ın sayılarıyla 5.30’da farkı çift hanelere çıkardı: 17-7. Yücel Çağın Başaran, Efe Postel ve Rıza Poyraz Paşaoğlu’nun basketleri 7.30’da farkı 20 sayıya (27-7) getirirken, TOFAŞ ilk çeyreği Rıza Poyraz Paşaoğlu, Kerem Çorumlular ve Efe Postel’in basketleriyle 36-12 önde kapattı.

İkinci periyoda 3-9’luk bir başlangıç yapan Onvo Büyükçekmece 15. dakikada durumu 39-21’e getirirken, rakip sayılarına Yücel Çağın Başaran, Emir Türkoğlu ve Soykan Bağadır ile karşılık veren TOFAŞ BGL Takımı, Emir Türkoğlu, Kerem Yaldız, Soykan Bağadır ve Kerem Çorumlular’ın basketleriyle soyunma odasına 53-30’luk üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreğe de Kerem Yaldız’ın üçlüğüyle başlayan Mavi Yeşilli takım, Efe Postel’in skor katkısı sonrası Kerem Yaldız’ın turnike basketiyle 24. dakikada farkı 30 sayıya çıkardı: 64-34. Çeyrek sonunda da Efe Postel, Kerem Yaldız ve Kerem Çorumlular ile üçlükler bulan TOFAŞ, son çeyreğe 75-52’lik skorla girdi.

Dördüncü periyotta rahat bir oyun sergileyen TOFAŞ BGL Takımı, rakip sayıları karşısında Kerem Yaldız ile skor bularak son 5 dakikaya 85-58 üstünlükle girerken, kalan bölümde de Batu Bircan, Enes Akman ve Yücel Çağın Başaran ile sayılar bulan Bursa ekibi parkeden 91-64 galip ayrıldı.

Onvo Büyükçekmece karşısında TOFAŞ’ta Kerem Yaldız 21 sayı; Efe Postel 19 sayı; Emir Türkoğlu 12 sayı; Yücel Çağın Başaran 11 sayı ve Kerem Çorumlular 10 sayıyla oynadı.

TOFAŞ BGL Genç Takımı, Basketbol Gençler Ligi C Grubu’nda sıradaki maçını 9 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep Basketbol ile oynayacak. Karataş Şahinbey Spor Salonu’ndaki maç saat 16.00’da başlayacak.