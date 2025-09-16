TOFAŞ Basketbol Takımı, teknik ekibini güçlendirmeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Son olarak Manisa Basket’te asistan ve bireysel gelişim antrenörü olarak görev yapan Dr. Atakan Yazıcı, kulüpte scout (oyuncu izleme) pozisyonunda göreve başladı.

Yazıcı, aynı zamanda A Takım Yardımcı Antrenörü Sedat Özyer’in tedavi sürecinde video koordinatör olarak teknik ekibe destek verecek.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süre aramızda olamayacak olan Sedat Özyer’e geçmiş olsun dileklerini ileten TOFAŞ yönetimi, bu süreçte Atakan Yazıcı’nın video analiz ve teknik destek görevini üstleneceğini duyurdu.

TOFAŞ AİLESİNE HOŞ GELDİN

TOFAŞ, Atakan Yazıcı’yı teknik ekibe katmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek “TOFAŞ ailesine hoş geldin” mesajını paylaştı. Kulüp, aynı zamanda değerli antrenör Sedat Özyer’e geçmiş olsun dileklerini iletti ve en kısa sürede sağlıklı bir şekilde aralarına dönmesini temenni etti.

DR. ATAKAN YAZICI KİMDİR?

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nü (Basketbol Antrenörlüğü) bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi’nde doktora yapan Dr. Atakan Yazıcı, 2021 yılında Çekya’da NH Ostrava takımında bireysel gelişim antrenörü görevinde bulundu. Ardından Get Better Academy’de U19 takımı antrenörü olarak görev alan Yazıcı sonrasında Hollanda’da BC Apollo Amsterdam’da baş antrenör olarak çalışmaya başladı.

Geçen sezon Manisa Basket takımında bireysel gelişim antrenörü ve asistan koç görevlerinde bulunan Atakan Yazıcı, Gazi Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamlarken, doktora tezinde profesyonel basketbolcular arasında performansla ilişkili olarak zihinsel dayanıklılık ve duygusal zekâ arasındaki bağlantıyı inceledi. Yazıcı, aynı zamanda A Kademe antrenörlük belgesi sahibidir.