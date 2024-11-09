Türkiye çapında örgütlü TOBB Emeklileri Derneği (TOBBEMEKDER) Anadolu çıkarmasına Bursa'dan başladı.BURSA (İGFA) - TOBBEMEKDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Faruk Altun, Bursa'daki emekliler ve üyelerle buluşmasında, emeklilerin sorunlarının farkında olduklarını ve TOBB Sandığı'nın iyi yönetilmemesinden kaynaklanan sorunların çözümü için çalıştıkları mesajını verdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) 33 yıl genel sekreterliğini yapan, Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesinin 'pilot sanayi' olarak Bursa'da kurulmasının öncülüğünü yapan Ergun Kağıtçıbaşı ile BTSO ve Bursa OSB emeklilerinden oluşan yaklaşık 45 kişilik grupla yapılan toplantıda sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Toplantıda BTSO emeklileri adına bir konuşma yapan Ergun Kağıtçıbaşı, Bursa'nın sanayi şehri olmasında Oda çalışanlarının da emeklerinin büyük olduğuna işaret ederek, “Emeklilik hayatınızda sıkıntılar yaşadığınızı biliyorum, Dernek yönetiminin bu işteki yanlışlıkları düzeltmek için büyük gayret harcadıklarını da biliyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin bu süreçte destek olup, emeklilerimize yönelik cömertçe davranmalarının hakkınız olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

TOBBEMEKDER Başkanı Mustafa Faruk Altun da derneğin kurulmasının sebebinin emeklilerin yaşadığı sorunlar olduğunun altını çizerek, “TOBB Emekli Sandığı Vakfı'nın iyi yönetilmediğine kanaat getirdik. Özellikle sağlık uygulamaları konusunda Vakıf Yöneticileri keyfi davranıyorlar. Sağlıkta 1 Temmuz 2023'ten öncesine dönmek istiyoruz. Bu keyfi uygulamalar neticesinde sağlık kuruluşları ve eczaneler de anlaşmaları fesh ettiği için, biz emekliler neredeyse özel sektörden ve devletten hizmet alamaz hale getirildik. Gerekirse hukuki zeminde hak arayışımız devam edecek” şeklinde konuştu.

TOBB Emekli Sandığı (TOBBES) Yönetimine sorunlar ve çözüm önerilerinini yazılı ve sözlü olarak iletildiğini kaydeden Altun, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan görüşme talebinde bulunduklarını belirtti. “Sorunları da çözümleri de biliyoruz, bize sadece yol açmalarını bekliyoruz” diyen Altun, sorunlar halledildikten sonra Dernek olarak Yaşlılar Bakım Merkezi gibi sosyal merkezler kurmayı da planladıklarını söyledi.

Toplantıda TOBBEMEKDER Başkanı Altun, BTSO Eski Genel Sekreteri Ergun Kağıtçıbaşı'na verdiği destekten dolayı bir plaket takdim etti.

QTOBBEMEKDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Faruk Altun'un yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Mümtaz Gedikoğlu, Dernek Saymanı Ezgi Yılmaz Guha ve Yönetim Kurulu Üyesi Feray Yılmaz da Bursa'daki emeklilerle, sorunlarını Sandığa iletmek ve hukuki süreçlerde değerlendirilmek üzere birebir ilgilendi.