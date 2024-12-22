Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bingöl Genç Girişimci Kurulu seçimleri başarıyla tamamlandı.BİNGÖL (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bingöl Genç Girişimci Kurulu seçimleri başarıyla tamamlandı. Yapılan seçim sonucunda Mehmet Temiz kurulun yeni başkanı olurken, Nurullah Çiftçi ve Mehmet Resul Önalan başkan yardımcılığı görevine seçildi. Ayrıca, Ahmet Önalan, Emrah Okay, Enes Tunç, Fatih Ataş, Ferit Musaoğlu, İbrahim Seven, İlyas Bor, Mahmut Kınasarı, Muhammet Ali Bora, Oğuzhan Elaltuntaş, Sabri Karasungur, Sever Esen, Sinan Şaşar, Veysel Burtakucin, Veysel Süzere ve Yusuf Bingöl kurul üyeliği görevine seçildi.

Kurulun yeni yönetimi, Bingöl’de genç girişimcilik ekosistemini güçlendirecek projelerle çalışmalara başlamaya hazırlanıyor.

Destek ve Tebrik Mesajları

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, yeni yönetimi tebrik ederek şu açıklamalarda bulundu: “Genç girişimcilerimiz, Bingöl’ün geleceğini şekillendirecek en dinamik ve yenilikçi gücümüzdür. TOBB Bingöl Genç Girişimci Kurulu, gençlerimizin iş dünyasında yer edinmesi ve girişimcilik potansiyellerini en üst düzeye çıkarması için kritik bir yapıdır. Bugün burada seçilen genç liderlerimizin hem yerel hem de ulusal çapta başarılı çalışmalara imza atacağına gönülden inanıyorum. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak, genç girişimcilere yalnızca destek olmakla kalmıyor, onların projelerine rehberlik ederek önlerini açmayı bir görev olarak görüyoruz.”

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Doğan Koç ise şu sözleri dile getirdi: “Genç girişimcilerimiz Bingöl’ün kalkınmasında kilit bir role sahiptir. Bu kurul, gençlerimizi desteklemek ve onlara rehberlik etmek için önemli bir platform. Yeni yönetimi tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.”

Yeni Başkan Mehmet Temiz’in Hedefleri

Kurul Başkanı seçilen Mehmet Temiz, yaptığı konuşmada hedeflerini şu şekilde ifade etti: “TOBB Bingöl Genç Girişimci Kurulu olarak, öncelikli hedefimiz Bingöl’deki genç girişimcilerin sayısını ve niteliklerini artırmak olacak. Başkanımız Sayın Kadir Çintay’ın liderliğinde, genç girişimcilere yeni fırsatlar sunan projeleri hayata geçireceğiz. Başkanımızın gençlere olan desteği bizlere büyük bir ilham kaynağı oluyor. Kendisinin vizyoner yaklaşımı, çalışmalarımıza ışık tutacak. Genç girişimcilerimizin iş dünyasında yer edinmeleri için mentorluk programları, eğitimler ve yenilikçi projelerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”