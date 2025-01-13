TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı verilerine göre yıllık bazda ticaret satış hacmi yüzde 8,7, perakende satış hacmi ise yüzde 16,4 oranında arttı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Kasım ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre ticaret satış hacmi 2024 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,2 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,3 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 16,4 oranında artış kaydetti.

TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 0,9 ARTTI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 1,9 ARTTI

Bu arada ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı.

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,2 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,6 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,9 arttı.

Ticaret ve perakende satış hacminin yıllık ve aylık değişim oranları tablolara şöyle yansıdı: