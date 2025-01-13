Cari açığın gerilemesi ile ilgili verilerin ortaya çıkması ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de değerlendirmelerde bulundu.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak ve Kasım döneminde cari açığın 5,6 milyar dolar olduğunu, yıllık cari açığın ise 2023 yılı Mayıs ayına göre 48,2 milyar dolar azaldığını kaydetti.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dış finansmana daha uygun koşullarla erişim arttığına dikkati çekerek, son 1,5 yılda reel sektör ve bankacılık sektörünün dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 130 ve yüzde 150 seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.

"Cari açığın sürdürülebilir seviyelere gerilemesi programımızın en önemli kazanımlarından biri oldu" diyen Bakan Şimşek, paylaşımında, "Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1’in altında ve 2024 yılı hedefimizden çok daha olumlu gerçekleşmesini bekliyoruz. Avrupa Birliği’ndeki zayıf talep, artan petrol fiyatları, güçlenen ABD doları ve düşen Avro/Dolar paritesi cari dengeyi önümüzdeki dönemde olumsuz etkileyebilecektir. Sürdürülebilir cari dengeyi korumak ve finansman kalitesini daha da artırmak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.