Ticaret Bakanlığı, çapı 1 mm’den küçük cam küreciklerin ithalatında gözetim uygulanmasına ilişkin yeni tebliği yayımladı. Uygulama 30 gün sonra yürürlüğe girecek.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, çapı 1 mm’den küçük cam küreciklerin (GTİP: 7018.20.00.00.00) ithalatında, birim gümrük kıymeti 0,60 ABD Doları/kg altında olanlar için gözetim belgesi şartı getiren tebliği bugünkü Resmi Gazete’de yayımladı.

GÖZETİM BELGESİ ZORUNLULUĞU

Tebliğe göre, belirtilen eşyanın ithalatı için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden gözetim belgesi alınacak.

Belge, gümrük beyannamesi tescilinde aranacak. Başvurular, Gümrükler Tek Pencere Sistemi üzerinden e-imza ile veya e-Devlet aracılığıyla yapılacak. Elektronik başvuru yapılamazsa, fiziksel başvuru kabul edilecek.

Başvurular, “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi” türü seçilerek elektronik ortamda tamamlanacak. Bakanlık, gerekli durumlarda ek belge talep edebilecek. Gözetim belgesi, elektronik ortamda düzenlenip e-posta ile bildirilecek; geçerlilik süresi 6 ay olacak. Gerçeğe aykırı beyan veya eksik belge tespitinde belge düzenlenmeyecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.