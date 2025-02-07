Türk tiyatrosunun öncü ismi Macide Tanır, vefatının 12. yıl dönümünde tiyatro sahnesinde gerçekleştirilen özel bir törenle anıldı.İSTANBUL (İGFA) - Sergilediği unutulmaz performanslarla tiyatro tarihimize iz bırakan öncü isim ve devlet sanatçısı Macide Tanır, vefatının 12. yıl dönümünde düzenlenen özel etkinliklerle anıldı.

6 Şubat akşamı Trump Sahne’de, Nedim Saban’ın yönetmenliğinde sahnelenen ve geçmişte Macide Tanır’ın da rol aldığı “Ağaçlar Ayakta Ölür” adlı tiyatro oyunu öncesinde, sanatçıyı anma töreni gerçekleştirildi. Törende tüm mal varlığını TEV’e bağışlayan Tanır’ın hayatındaki önemli anılarından kesitler paylaşılırken, izleyiciler de duygu dolu anlar yaşadı. Tören kapanış konuşmasını sanatçı Nevra Serezli gerçekleştirirken TEV bursiyerleri de sahnede yer alarak “Macide Tanır’ı saygıyla anıyoruz” başlıklı bir pankart açtı. Bu anlamlı anma töreninde, TEV bağışçıları da bir araya geldi.

Aynı gün, Macide Tanır’ın kabri vakıf yetkilileri, bursiyerleri, ailesi, dostları ve sanatseverlerin katılımıyla ziyaret edildi.

Törende, Cumhuriyet tarihinin yetiştirdiği değerli tiyatro sanatçılarından biri olan Tanır’ın sanata ve eğitime verdiği katkılar bir kez daha vurgulanırken, onun sanat mirasının genç nesillere ilham vermeye devam edeceği ifade edildi.

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, “Macide Tanır tiyatro sahnelerinde sergilediği olağanüstü performansların yanı sıra eğitime verdiği yürekten destekle nice gencin hayatına iz bırakan, örnek bir sanatçıydı. O, geleceği şekillendiren en güçlü değerin eğitim olduğuna inandı ve gençlerin hayatlarına dokunarak onları daha aydınlık bir geleceğe hazırlamak için var gücüyle çabaladı. Biz de bu yolda onunla olmaktan, adını burslarla yaşatmaktan ve onun mirasını gelecek nesillere taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.