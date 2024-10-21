Terörist elebaşı Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabından FETÖ elebaşının ölümünü doğruladı. 83 yaşında, Pensilvanya eyaletindeki Saylorsburg kasabasında 20 Ekim'de ölen Gülen, böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra demans tedavisi görüyordu. Türkiye, 1999 yılında ABD'ye kaçan ve 'kırmızı' kategoride aranan Gülen'in iadesi için 7 kez başvuruda bulunmuştu. Terör elebaşı Gülen, 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere 45 davada 1 numaralı sanıktı.

15 Temmuz 2016'da, 251 yurttaşımızın ölümüyle sonuçlanan darbe girişiminin mimarı olarak kırmızı bültenle hakkında arama kararı bulunan ve ABD'de bir süredir tedavi gören FETÖ/PDY terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen'in (83), öldüğü duyuruldu.

SONUNDA GEBERDİ

Binlerce sivilin kanının eline bulaştığı o örgüt elebaşı o Fetullah Gülen sonunda geberdi.

Elebaşı Gülen'in öldüğü, FETÖ'ye yakın medya tarafından duyuruldu.

Fetullah'ın sitesi Herkül tarafından paylaşılan haberde, Gülen'in 20 Ekim'de öldüğü kaydedildi.