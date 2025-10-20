Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) tarafından Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirilen “Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa” projesinin sonuçları açıklandı.BURSA (İGFA) - Lise öğrencilerinden 2 bin 500’ün üzerinde başvuru alan proje kapsamında, toplam 300 öğrenci, BTÜ’deki 30 farklı bölüme yerleşmeye hak kazandı. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, yerleşen öğrencileri tebrik ederek, “Başvuran ama yerleşemeyen öğrencilerimiz için de farklı etkinliklerde BTÜ’nün kapıları her zaman açık” dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen ve lise öğrencilerine üniversite deneyimi kazandırmayı amaçlayan “Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa” projesinde sonuçlar açıklandı.

Bursa genelindeki 11. ve 12. sınıf (lise 3. ve 4. sınıf) öğrencilerine yönelik düzenlenen projeye 2 bin 500’ün üzerinde öğrenci başvurdu. Öğrencilerin not ortalamasına göre yapılan yerleştirmede, 300 öğrenci BTÜ’de bir aylık eğitim alma hakkı kazanırken, 300 öğrenci de yedek olarak belirlendi.

TÜM BÖLÜMLERE BAŞVURU

Lise öğrencilerine hayatlarının en kritik kararını belirleme noktasında büyük bir fırsat sunan projede, öğrenciler BTÜ’deki tüm bölümlere başvuruda bulundu. Lise öğrencilerinin en büyük ilgisi ise Bilgisayar Mühendisliği, Psikoloji, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Uluslararası İlişkiler ve Mimarlık bölümlerine oldu. Bu kapsamda Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ne 170, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’ne 60, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ne 30, Orman Fakültesi’ne 20 ve Denizcilik Fakültesi’ne 20 öğrenci yerleşmeye hak kazandı.

İLK DERS GÜNÜ ÖĞRENCİLERE ORYANTASYON

Proje kapsamında 12’nci sınıf öğrencileri kasım, 11’nci sınıf öğrencileri aralık ayında BTÜ’de her hafta çarşamba günü yerleştikleri bölüm sınıflarında eğitim görecek; laboratuvarlar, kütüphane, atölyeler, yemekhane gibi kampüs olanaklarından faydalanarak üniversite yaşamını yakından tanıma fırsatı bulacak. Ayrıca, program öncesinde öğrencilerin üniversite ortamına daha kolay uyum sağlayabilmesi adına oryantasyon programı düzenlenecek. 5 Kasım Çarşamba günü 12’nci sınıf öğrencileri, 3 Aralık Çarşamba günü ise 11’nci sınıf öğrencileri Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da gerçekleşecek oryantasyon programında bilgilendirilecek.

REKTÖR ÇAĞLAR’DAN ‘HOŞ GELDİNİZ’ MESAJI

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, projeye gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa’ projesi kapsamında üniversitemize yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyor, kendilerine hoş geldiniz diyorum. Bu proje yalnızca üniversite deneyimi sunmakla kalmıyor; aynı zamanda gençlerimizin hayallerine bir adım daha yaklaşmalarını sağlıyor. Başvuruda bulunup yerleşemeyen öğrencilerimiz için de BTÜ’nün kapıları her zaman açık. Önümüzdeki dönemde farklı projeler ve etkinliklerle yine bir araya geleceğiz.”