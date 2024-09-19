CHP Güngören eski İlçe Başkanı Temel Akkoç İstanbul Büyükşehir belediyesi İSBAK Başkan vekilliğine atandı.

Bayburtlu Hemşerimiz Temel Akkoç uzun yıllar Güngören İlçe başkanı olarak siyaset yaptı. Akkoç son seçimlerde CHP Güngören Belediye Başkan adayı gösterilmişti.

İSBAK İstanbul Bilişim ve akıllı kent teknolojileri A.Ş.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından araç bakım onarım hizmetlerini yapmak ve İstanbul’un trafik sinyalizasyon hizmetlerini yürütmek amacı ile 1986 yılında kuruldu. 1995 yılında Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) departmanının kurulmasıyla birlikte faaliyet alanını genişletti ve başta trafik sinyalizasyon olmak üzere Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında profesyonel çalışmalara başladı. İSBAK Türkiye’nin Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında ilk yerinde lisanslı Ar-Ge Merkezi ile trafik yönetim sistemleri konusundaki uzmanlığını inovatif ve etkili çözümlere dönüştürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle birlikte İstanbul’u geleceğe taşıyacak, rekabet, sürdürülebilirlik ve yaşanabilirlik açısından, şehirde yaşayanların hayat kalitesini artırmaya yönelik projelerin hayata geçirilmesi amacıyla Akıllı Şehir İstanbul yolculuğunu başlatmış bulunan İSBAK kurumsal dönüşümünü de bu vizyon çerçevesinde gerçekleştirdi.

Bilişim teknolojileri alanındaki 38 yıllık deneyimi ve kurumsal hafızasıyla İstanbul’un Akıllı Şehir vizyonunun hayata geçirilmesi için kritik önem taşıyan İSBAK, Türkiye’nin öncü teknoloji şirketlerinden biri olarak başta İstanbul olmak üzere şehirlerin yaşam kalitesini artırma misyonunu üstlenmektedir. Akıllı şehir teknolojileri alanında uluslararası rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir ve yenilikçi akıllı şehir çözümleri ile mutlu şehirlerin oluşmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Temel Akkoç Kimdir?

Aslen Bayburtlu olan Temel Akkoç, 2017 yılından itibaren CHP Güngören İlçe Başkanlığı'nı yürüttü. Temel Akkoç, 2024 yerel seçimlerinde ise Güngören'den belediye başkan adayı olarak gösterildi.