Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Cahit Koca, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’a derneklerine verdiği desteklerden ötürü onursal üyelik beratı takdim etti.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Karabağlar Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen programa TEMAD Başkan Yardımcıları Ayhan Çorakçı, Cemal Bilgehan ile Karabağlar, Gaziemir, Bayraklı, Balçova, Buca, Güzelbahçe, Seferihisar, Narlıdere, Torbalı, Urla, Kemalpaşa ve Karşıyaka şube başkanları ve yöneticileri ile Karabağlar Kent Konseyi Başkanı İbrahim Yılmaz katıldı.

Berat takdiminde konuşan TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca, “Derneğimize ve Karabağlar’a vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisini ailemize katmış olduk” dedi. Başkan Koca ayrıca “Başkanlarımız her türlü olumsuz koşula rağmen ayakta duruyor, mücadele ediyor. Bu gayretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Başkanlarımız var oldukça görevimizi en iyi şekilde yerine getireceğiz. Mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN KINAY’DAN DAYANIŞMA VE MÜCADELE VURGUSU

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ise yaptığı konuşmada dayanışma, emek ve hak mücadelesine dikkat çekti. Kınay, Mustafa Kemal Atatürk’ün “eğitim, karanlığa ve yobazlığa karşı savaş” anlayışının bugün de önemini koruduğunu belirterek, “Bu ülkenin değerlerine, emeğe ve cumhuriyet ilkelerine sahip çıkmak için geçmişte bir avuç insan nasıl mücadele verdiyse, bugün de aynı kararlılık devam ediyor” dedi.

Sivil toplum kuruluşları ve sendikaların önemine de değinen Kınay, “Bu mücadelenin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Birimizde yaşanan haksızlık hepimizi etkiliyor. Hakkımızı almak için sözümüzden ve emeğimizden çalanlara karşı hep birlikte dik durmalıyız” ifadelerini kullandı.

Kınay kendisine onursal üyelik beratı veren TEMAD Başkanı ve üyelerine teşekkür ederek ödülün kendisi için çok değerli olduğunu vurguladı.